Schönwald/Schonach Olympische Winterspiele: So fiebern Schonacher Fans mit Sandra Ringwald mit

Olympische Winterspiele: So fiebern Schonacher Fans mit Sandra Ringwald mit

Die Schönwälder Langläuferin Sandra Ringwald startet für das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg. Wenn sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Ski unterschnallt, ist im Hause von Marion und Siegfried Burger natürlich Ausnahmezustand angesagt.

Dann trifft sich dort die ganze Skifamilie mit ihrem Schönwälder und Schonacher Bekanntenkreis, um die Rennen zu verfolgen und die Leistungen der Athletin zu würdigen.

Ein wenig liebäugelte die Fangemeinschaft bei der Langlauf-Staffel schon mit einem Medaillenplatz. Allerdings müsste da schon alles perfekt passen und die deutschen Läuferinnen über sich hinauswachsen so lautete die realistische Einschätzung. Und die heimischen Fans sind sich mit Fernseh-Co-Kommentator Jochen Behle einig: Wenn es auf der Zielgeraden zu einem Sprint kommt, kann Sandra Ringwald mit ihrer Sprintstärke im Teilnehmerfeld die Nase vorn haben.

Mit viel Freude und Spaß verfolgten die Zuschauer im Hause Burger das Staffelrennen und würdigten auch tolle Leistungen der Läuferinnen anderer Nationen. Mit Anfeuerungsrufen wird der Wechsel auf Sandra Ringwald begleitet und mit viel Beifall aus der Heimat wird sie auf die Strecke geschickt. Im Live-Ticker auf dem Handy verfolgt Heidi Spitz das Rennen, im Internet konnte sie ständig die zeitlichen Abstände der deutschen Staffel unabhängig von der Übertragung im Fernsehen feststellen.

Als Ringwald, die auf Rang acht gestartet war, schließlich noch vor der Schweizer Klasseläuferin auf Platz sechs ins Ziel kommt, sind sich alle in Burgers Wohnzimmer einig: Das war die beste Leistung von Sandra Ringwald in Südkorea. Per Handy-Nachricht geht sofort ein Foto zu Marion Burgers Schwester Susi Ringwald nach Pyeongchang. Und von dort flattert ein weiteres Foto von den Kombinierermüttern Rießle, Frenzel und Watabe nach Schönwald zurück.

Auf diese moderne Art der Kommunikation ist die Skifamilie unmittelbar ins Geschehen im fernen Südkorea eingebunden und ist immer bestens über Sandra Ringwald informiert. Einzig, dass Langlauftrainer Andreas Schlüter im Fernsehinterview die Leistung von Sandra Ringwald nicht anspricht, wurmt die Skifamilie.

Schon öfter haben sich die Verwandten um den Skiverein Rohrhardsberg-Vorsitzenden und Onkel Siegfried Burger spontan entschlossen, Sandra Ringwald bei Großveranstaltungen zu unterstützen. So reisten sie im vergangenen Winter zur Nordischen Skiweltmeisterschaft ins finnische Lahti und feuerten die Ausnahmesportlerin beim finalen Aufstieg der Tour de Ski auf die Alpe Cermis an.

Während dem Rennen, erklärte Siegfried Burger, kriege sie den Überraschungsbesuch weniger mit. Die Freude im Anschluss wäre jedoch immer groß. Und bei Olympia wird Mutter Susi Ringwald ihrer Tochter eben ein Foto aus dem Wohnzimmer der Burgers zeigen können.