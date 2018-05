Schonach Noch unbekannter Subarufahrer flüchtet nach Unfall in der Schönwälder Straße

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Schönwälder Straße ein Subaru Justy gegen einen geparkten VW gefahren. Nach dem Unfall hat der männliche Verursacher die Fahrt einfach fortgesetzt.

Gegen 4.20 Uhr fuhr der noch Unbekannte in dem Subaru Kleinwagen in Richtung Stadtmitte. In der langgezogenen Linkskurve zur Hauptstraße hin kam er aus bisher unbekanntem Grund zu weit nach rechts und prallte gegen den am Fahrbahnrand stehenden VW Up. Ohne sich um den Schaden, der auf immerhin 2500 Euro geschätzt wird, zu kümmern fuhr der Verursacher stadteinwärts weiter.

Die Besitzerin des VWs sah den Unfall und verständigte sofort die Polizei. Weil der Subarufahrer am Unfallort das vordere Kennzeichen verlor, konnte die Polizei den Fahrzeughalter schnell feststellen. Der Subaru stand bei der anschließenden Kontrolle vor dessen Anwesen. Allerdings war dort niemand anzutreffen. Deswegen ist der eigentliche Unfallverusacher noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.