Schonach Neuer Treffpunkt in der Ortsmitte

Schonach hat viel zu bieten, für Sportler, Feriengäste und Einheimische.

Auf einen Weihnachtsmarkt müssen die Schonacher zwar für dieses und nächstes Jahr verzichten, aber danach soll er umso schöner werden. „Der Markt braucht nach über 15 Jahren im Haus des Gastes neue Impulse“, betont Michael Dold, Vorsitzender der veranstaltenden Einzelhändler. Und die bekommt er: Schonach und Schönwald haben vereinbart, die Weihnachtsmärkte in beiden Orten künftig im Wechsel stattfinden zu lassen. Das bedeutet: Der Schönwälder Weihnachtsmarkt, der schon immer alle zwei Jahre stattfand, wird ab 2018 immer in den geraden Jahren und der Schonacher in den ungeraden, also erst wieder 2019, veranstaltet.

Er soll ein Schmuckstück und Treffpunkt werden – und ist auf gutem Weg dazu: der neugestaltete Kurpark. 1,9 Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand. Sehr viel hat sich bereits getan, einiges folgt noch. „Wenn uns der Winter keinen Strich durch die Rechnung macht, sollten wir dieses Jahr die Pflasterarbeiten und die grobe Begrünung fertig haben“, sagt Architekt Christian Kuner. Im Frühjahr müssen dann noch einige Feinarbeiten sowie die Großbepflanzung erledigt werden.

Groß war die Freude, als im Juli der neue Spielplatz im Kurpark freigegeben wurde und das Bistro im Haus des Gastes eröffnet werden konnte. Die Kleinen probierten alle Spielmöglichkeiten aus. Sie genossen vom Strohhut-Turm der Ruschen aus den Überblick über alle Spiel-, Schaukel-, Kletter- und Balanceelemente im und am Wasser und im Sand. Was allerdings noch fehlt, sind behindertengerechte Toiletten, diese sind nun noch eingeplant.

Eine weitere Attraktion in Schonach: Flowtrails für Mountainbiker, die oberhalb der Sprungschanze in Richtung Wittenbach entstanden sind. „Unterm Strich haben wir hier und im Wald von Günter Herr rechts neben der Wilhelmshöhe, Bärtwald, zwei der Natur angepasste Trails mit unterschiedlichen Elementen, die von der ganzen Familie genutzt werden können“, freut sich Bürgermeister Frey. (cas)