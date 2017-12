Schonach Naturparkführer hört auf

Der Schonacher Wanderführer Erwin Kienzler ist sehr beliebt, er geht jetzt allerdings in den Ruhestand.

Schonach – Erwin Kienzler war vom Oktober 2007 bis zum Ende dieses Jahres als Wanderführer für die Gemeinde Schonach und später auch für das Ferienland tätig. Er war für die wöchentlichen Halb- und Tageswanderungen zuständig. Im Durchschnitt lief Erwin Kienzler ein bis zwei Touren pro Woche. Auch bei den jährlich stattfindenden Wanderwochen war Kienzler stets aktiv und vor allem mit viel Begeisterung dabei.

Die erste Zeit absolvierte er alle Wanderungen in Schonach allein, später stieß Ingrid Schyle zum Team dazu. Sein Spezialgebiet waren Wanderungen rund um das Thema „Flora und Fauna in Schonach“. Kienzler bot beispielsweise mit viel Liebe zum Detail folgende Wanderungen an: Wie kamen die Knabenkräuter/Orchideen zu ihrem Namen? Warum geht die Rehmutter fast so lange schwanger wie der Mensch? Warum zimmert der Schwarzspecht fast jedes Jahr eine neue Brutstätte?

Auch seine Spezialwanderung „Auf den Spuren unserer Vorfahren“ erfreute sich großer Beliebtheit und wurde ebenfalls mit viel Herzblut und Engagement von Erwin Kienzler angeboten. Durch seine Leidenschaft für das Fotografieren – vor allem Tieraufnahmen – entstand für Kienzler schon früh eine große Verbundenheit mit dem Rohrhardsberg. Ganz besonders genoss er es, wenn er eine Wanderung rund um den Rohrhardsberg durchführen konnte.

Dort konnte er seiner „Amtsbezeichnung“ als „Naturparkführer“ alle Ehre machen und sein großes Fachwissen um die Natur und die Tiere unter Beweis stellen. Die Nachfrage nach geführten Wanderungen ließ in den vergangenen Jahren allerdings stark nach. Die Gemeinde Schonach und das Ferienland verlieren einen engagierten, zuverlässigen Mitarbeiter, der bei den Bürgern, Touristen und Wanderern für seine nette, umgängliche Art und sein großes Wissen bekannt und geschätzt wurde.