Schonach Nadine Gosa leitet den Kindergarten

Nadine Gosa aus Erlangen hat im Schonacher Kindergarten St. Raphael ihre Arbeit aufgenommen.

Schonach (kim) Schon vor längerer Zeit wurde die Leiterinnenstelle des katholischen Kindergartens St. Raphael ausgeschrieben. Mit Jahresbeginn hat Nadine Gosa nun die Leitung angetreten und sich so einen ersten Eindruck der täglichen Arbeit verschafft. Nadine Gosa kommt aus Mittelfranken und freut sich riesig auf den Schnee im Schwarzwald. „In Bayern gibt es zwar auch Schnee, aber ich bin in der Nähe von Erlangen aufgewachsen und dort schneit es selten“, verrät die junge Frau. Doch am meisten freut sie sich auf den Dienst im Kindergarten St. Raphael.

„Das ist eine neue Herausforderung für mich“, strahlt die Erzieherin, die nicht nur die pädagogische Arbeit mit den Kindern im Skidorf schätzt, sondern auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Kolleginnenteam anstrebt. Nadine Gosa hat eine lange Ausbildung hinter sich. „In Bayern dauert der Weg zur Erzieherin fünf Jahre“, verrät sie. Zwei Jahre lang besuchte sie das Sozialpädagogische Seminar in Erlangen, das sehr praxisorientiert ist.

„Wir hatten jeden Monat eine Woche Blockschule und drei Wochen Praktikum“, berichtet Gosa. Im Praktikum habe es verschiedene Altersgruppen und unterschiedliche Schwerpunkte gegeben, wie zum Beispiel Kindergarten und Sprachheilschule. Das dritte und vierte Ausbildungsjahr bestand aus Theorie in der Vollzeitschule, während in den Ferien Blockpraktika absolviert wurden. Nach der theoretischen Prüfung begann das Berufsanerkennungsjahr, das aus einem Vollzeitpraktikum bestand. In regelmäßigen Abständen trafen sich die angehenden Erzieherinnen zum Austausch in der Fachakademie für Sozialpädagogik.

„Nach fünf Jahren Ausbildung bekamen wir unser Zeugnis und bei mir schlossen sich dann elf Jahre Berufserfahrung an“, informierte Nadine Gosa. Sie arbeitete nicht nur in der Kinderkrippe, im Hort und im Kindergarten, sondern auch in einem Wohnheim für Jugendliche, sowie in einem Krankenhaus bei psychisch-kranken Kindern. Nach ihrer qualifizierten Ausbildung und den vielseitigen Erfahrungen habe sie sich schließlich in Schonach beworben.