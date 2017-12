Mehr Karten für Bure zum Alange

Die Veranstaltung im April ist so gefragt, dass sie ins Haus des Gastes in Schonach verlegt wird, dort haben mehr Besucher Platz.

Schonach – Die Veranstaltung „Bure zum Alange“ am Freitag, 13. April, die im Pfarrzentrum in Schonach geplant war, hat eine riesige Nachfrage. Die Veranstalter sahen sich gezwungen, den Veranstaltungsort zu verlegen, da die Eintrittskarten schnell vergriffen waren. Die 200 Karten gingen in nur wenigen Tagen weg wie warme Semmeln. Die Veranstaltung wird deshalb ins ins Haus des Gastes in Schonach verlegt. Somit gibt es weitere 250 Karten, die im Vorverkauf zur Verfügung stehen.