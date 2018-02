Schonach Loipen sind präpariert

Die Skilifte rund um Schonach und Schönwald sind teils auch an Fasnet in Betrieb.

Schonach/Schönwald – Gute Nachricht für Alpin-Wintersportfans: Der Skilift Rohrhardsberg läuft zwar am Schmutzigen Donnerstag nicht, ab Fastnachtsfreitag bis Fastnachtsdienstag hat er jedoch täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Dobel-Skilift in Schönwald ist am Donnerstag, 8. Februar, von 14 bis 18 Uhr in Betrieb. Von Freitag, 9. Februar, bis Sonntag, 18. Februar, ist er täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, jeden Samstag und Mittwoch mit Flutlicht bis 21 Uhr. Auch der Rössle-Skilift ist am Wochenende in Betrieb, von 10 bis 17 Uhr. In Schonach sind die Weltcup- und die Schänzleloipe präpariert, in Schönwald das Rothaus-Loipenzentrum im Weißenbachtal mit Flutlicht jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag bis 20 Uhr.