Schonach Kleine Superhelden ganz groß

Kinderball in Schonach: Ritter, Feen und Schlümpfe feiern im Haus des Gastes.

Schonach (ec) Mächtig Betrieb herrschte im Schonacher Haus des Gastes, die Narrenzunft hatte zum Kinderball eingeladen. Viele Besucher, auch aus den Nachbargemeinden, fanden den Weg dorthin. Höhepunkt war die Kostümprämierung. Der Jury fiel die Auswahl schwer, angesichts der teils sehr fantasievollen Verkleidungen des Narrensamens. In verschiedenen Kategorien wählten die Juroren jeweils die drei schönsten Kostüme aus. Ritter, Feen, Schlümpfe, Kannibalen, Zwerge oder Superhelden, die Vielfalt der Kostüme war groß. Verlierer gab es keine, die drei schönsten Kostüme je Kategorie erhielten einen Gutschein, für alle Teilnehmer gab es kleine Brezeln. Für die Bewirtung sorgte der FC-Nachwuchs mit Kuchen, Waffeln oder Curry-Wurst mit Pommes. Auch im katholischen Pfarrzentrum in Schonach wurde Fasnacht gefeiert, und zwar in der Teestube. Das Hausmeister-Ehepaar Kerstin und Antonio D’Addio hatte zur Teenie-Disco ab zehn Jahren eingeladen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche waren gekommen, um bei flotter Musik zu feiern. Alkoholfreie Getränke und Sandwiches gab’s zu je einem Euro – der Erlös dient dem Erhalt des Pfarrzentrums.