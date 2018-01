Schonach Kieferorthopädin kehrt in Heimat zurück

Elisabeth Leber arbeitet in Schonacher Doppelpraxis, das Angebot dazu hatte sie schon vor 25 Jahren erhalten.

Schonach – Eine Fehlstellung der Zähne oder andere Probleme sind meist der Grund, wenn Ratsuchende den Weg in die Kieferorthopädie einschlagen und etwa bei Elisabeth Leber in Schonach an die Tür klopfen. In Vöhrenbach geboren, ging sie in Furtwangen aufs Gymnasium. Nachdem sie in Freiburg Zahnmedizin studiert und das Doktorexamen für Kieferorthopädie in Tübingen abgelegt hatte, kehrt sie nun mit 30-jähriger Berufserfahrung zurück in die Region. Denn, um in der Nähe ihrer älter gewordenen Mutter sein zu können, erinnerte sie sich jüngst an ein vor 25 Jahren ausgesprochenes Angebot: „Nachdem ich mein Studium beendet hatte, machte mir mein Studienkollege und Praxisinhaber Jörg Kutscher ein Angebot, in den Schwarzwald zu kommen und in der Gemeinschaftspraxis in Schonach die Kieferorthopädie zu übernehmen“, erklärt die Kieferorthopädin.

Angebot bereits vor 25 Jahren

Im Dezember nun übernahm sie die kieferorthopädische Abteilung in der Doppelpraxis in Schonach. Und: Nach all den Jahren sei es schön, wenn man in die Heimat zurückkehren könne, so ihr Kommentar. Erfahrungen gesammelt hatte sie zuvor international in Amerika, Italien und der Schweiz. Schöne und gerade Zähne für Kinder, aber auch für Erwachsene, darauf hat sich die Fachzahnärztin für Kieferorthopädie seither spezialisiert. Bereits im Vorschulalter können Fehlentwicklungen erkannt und gezielt behandelt werden. Ratsuchende und vor allem Eltern haben so die Möglichkeit einer Behandlung der Kinder direkt vor Ort und durch rechtzeitiges Erkennen und Reagieren lassen sich spätere Schäden verhindern. Dabei muss es durchaus nicht immer die Zahnspange zur Zahnregulierungen für Kinder sein, die das Leistungsspektrum bestimmt. Auch Erwachsene, bei denen die Ästhetik oftmals im Beruf eine große Rolle spielt, haben durch eine individuelle kieferorthopädische Therapie die Chance, zu einem schönen Lächeln zu finden. Eine kieferorthopädische Behandlung ist in jedem Alter möglich und durch diskrete Lösungen auch im Alltag anzuwenden. So lassen sich Zahnfehlstellungen etwa „unsichtbar“ mit Therapieformen, die Zahnspangen ersetzen, durchführen.