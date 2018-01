Schonacher Ex-Profi der Nordischen Kombinierer arbeitet für ARD als Fachberater. Weil die Entscheidung über die Übertragungsrechte sehr kurzfristig fiel, ist der Olympiasieger in Südkorea nicht dabei.

Schonach/Tuttlingen – Georg Hettich, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, der mit seiner Familie in Tuttlingen lebt, hat sein Olympiaticket für Südkorea knapp verpasst.

Er arbeitet für die ARD als Fachberater. Bis aber geklärt gewesen sei, dass die Fernsehanstalt die Übertragungsrechte bekommt, sei es für seine Akkreditierung im Pressepool für Olympia zu spät gewesen. „Das bedaure ich ein bisschen“, bekennt der 39-jährige Schonacher.

Eurosport oder ARD? Die Rechtevergabe sei bis zuletzt ein Hin und Her gewesen. Daher sei die Frist verstrichen, in der er sich als Fachberater bei den offiziellen Stellen hätte anmelden können. Die Option, nur als Zuschauer zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang zu fliegen, sei für ihn keine gewesen. Der Kontakt zu den Sportlern und Trainern hätte ihm gefehlt. „Da verfolge ich das Geschehen lieber am Fernseher“, sagt Hettich, der in der Entwicklungsabteilung bei Aesculap in Tuttlingen arbeitet.

Tatsächlich liegen die Zeiten, an denen die Nordischen Kombinierer ihre Wettkämpfe austragen, für deutsche Zuschauer gar nicht mal so schlecht. Die Skispringen starten am 14., 20. und 22. Februar zwischen 7 und 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das Laufen folgt dann jeweils nachmittags. „Ich hoffe schon, dass ich das live sehen kann“, sagt der Ex-Profi.

Bei den Weltcups in Seefeld, Lahti und Klingenthal, die vor und nach Olympia stattfinden, wird Georg Hettich aber als Fachberater vor Ort sein. Nur: Sehen werden ihn die Zuschauer der ARD auf dem Bildschirm nicht. Hettich bleibt hinter den Kulissen und ist für den ARD-Wintersportexperten Torsten Püschel das Backup für fachliche Fragen, zum Beispiel beim Skispringen, oder sagt ihm bei Interviews, was er sagen und fragen soll. „Das finde ich auch nicht schlecht“, sagt er. Als Nordischer Kombinierer stehe man ohnehin nicht so sehr in der Öffentlichkeit, also vermisst er das Rampenlicht nicht. Dennoch werde er in Tuttlingen häufig erkannt und angesprochen.

Für seine Beratertätigkeit bei der Sendeanstalt muss er bei Aesculap Urlaub einreichen. Die Weltcups sind meistens am Wochenende, wenn überhaupt, dann braucht er lediglich den Freitag frei. Denn: „Die Nordische Kombination hat relativ wenig Sendezeit.“

Zurück zu Olympia: Wie schätzt er die Chancen der deutschen Athleten um Eric Frenzel in seiner Disziplin ein? „Die Chancen sind immer noch gut, aber es ist enger geworden“, sagt Hettich, der seine aktive Karriere 2010 beendet hat. Die Norweger seien stark, auch der jungen Mannschaft der Österreicher räumt er gute Chancen ein.

Dabei weiß der gebürtige Schonacher selbst am besten, wie es sich anfühlt, olympisches Edelmetall in den Händen zu halten. Im Jahr 2006 holte er sich bei den Winterspielen in Turin im Einzelwettbewerb Gold. Außerdem gewann er im Mannschaftswettbewerb mit Björn Kircheisen, Ronny Ackermann und Jens Gaiser die Silbermedaille und erkämpfte sich im Sprint die Bronzemedaille. Bereits 2002 hatte Georg Hettich sich in Salt Lake City Silber mit der Staffel erkämpft.

Winterspiele

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea finden vom 9. bis 25. Februar statt. In sieben Sportarten und 15 Disziplinen gibt es 102 Entscheidungen. Knapp 3000 Athleten nehmen teil. Die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt acht Stunden.