Schonach Herbert Rombach würdigt die Leistungen seiner Mitarbeiter

Der Inhaber des Schonacher Sägewerks Rombach zieht eine positive Jahresbilanz, außerdem lobt er das engagierte Mitdenken seiner Mitarbeiter.

Bei der Weihnachtsfeier des Säge- und Hobelwerks Rombach in Schonach wurden erfolgreiche Mitarbeiter geehrt. Gleichzeitig sprach der Firmeninhaber Herbert Rombach über den Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres.

Zuallererst dankte Herbert Rombach allen Mitarbeitern für die erbrachte Leistung, die das Team im vergangenen Jahr gezeigt hat. Besonders gelobt wurde die Bereitschaft zur Mehrarbeit und das engagierte Mitdenken, ohne das laut Rombach keine Firma langfristig erfolgreich sein könne. Auch eine niedrige Krankheitsrate sei Grund, den Mitarbeitern ein Lob auszusprechen.

Rombach ist mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. „Besonders im Sägewerksbereich lief es, trotz eines sehr kalten Januars, sehr gut.“ Eine hohe Auftragslage sorgte dafür, dass rund 1000 Festmeter mehr Rundholz eingeschnitten werden konnten. Grund dafür seien zum einen eine sehr gute Baukonjunktur und zum anderen auch das Gewinnen neuer Kunden gewesen.

Im Konstruktionsvollholz-Bereich, der ein zweites und wichtiges Standbein des Unternehmens sei, könne man dieses Jahr auch zufrieden sein, obwohl besonders in diesem Bereich der Wettbewerbsdruck sehr hoch sei. Besonders hier wie auch im Sägewerk seien Flexibilität, Schnelligkeit und Qualität gefragt, um den langfristigen Erfolg sichern zu können. Doch nicht nur diese drei Faktoren, sondern auch gut ausgebildetes und erfahrenes Personal seien für ein erfolgreiches Unternehmen entscheidend.

Erfolgreich weitergebildet

Rombach freute sich deshalb, dass vor geraumer Zeit Lukas Kaltenbach seine Facharbeiterprüfung und Markus Spath eine Weiterbildung zum Sägewerksmeister absolviert haben. Boguslaw Czarnecki wurde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Im Jahre 1992 hat Boguslaw Czarnecki bei der Firma Rombach angefangen zu arbeiten. Schon damals war er für die Hobelmaschine zuständig. Der große Unterschied zu seinem heutigen Aufgabenbereich liegt darin, dass damals die Nachfrage nach gehobelten Produkten noch nicht all zu groß und vor allem nasses Bauholz gehobelt wurde. Heute läuft die Hobelmaschine mit Boguslaw Czarnecki als Maschinenführer quasi nonstop und verleiht getrocknetem Holz eine glatte Oberfläche. Auch viele Auszubildende hat Boguslaw Czarnecki in den vergangenen 25 Jahren an der Hobelmaschine eingelernt. Rombach dankte Czarnecki für seine Einsatzbereitschaft und überreichte ihm eine Prämie und Czarneckis Frau einen Blumenstrauß. Bürgermeister Jörg Frey übergab Czarnecki eine Urkunde und lobte ihn für seine 25 Jahre Einsatz beim Säge- und Hobelwerk Rombach.