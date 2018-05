Schonach Für Schonacher Schüler stehen Seife und Cajon auf dem Stundenplan

Bei Workshops an der Dom-Clemente-Schule entdecken die Kinder viele Dinge. Beim Schulfest am Sonntag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr können die Gäste die Ergebnisse bewundern.

Schonach – Drei Projekttage gibt es an der Dom-Clemente-Schule für die Klassen eins bis acht. Während die Neunt- und Zehntklässler sich noch auf die letzten Prüfungen vorbereiten, erkunden ihre Mitschüler in verschiedenen Workshops unterschiedliche Angebote. Klassenübergreifendes Arbeiten ist hierbei angesagt. Das zeigte sich besonders deutlich in der Cajon-Werkstatt, betreut von Hansjörg Jäkle. Damit für alle das Ergebnis bei der Herstellung funktioniert, spannte er gemischte Gruppen zusammen, um Erfahrung und Lernen ideal zu kombinieren.

Auch bei der Gartenkunst mit Anja Schuler, unterstützt von Schülermutter Pamela Fehrenbach, ergänzten sich die Altersgruppen und verschiedene Temperamente. Mit viel Farbe und Bändern entstehen hier bezaubernde Blickfänge für den Garten. Auf die gegenseitige Unterstützung ist auch das Projekt von Charlotte Koch ausgelegt. Während die eine Gruppe die Würfelkonstruktionen für das Knobelspiel Soma-Würfel zusammen fügen, entstehen in der zweiten bunte Säckchen für die Aufbewahrung. Mädchen und Jungen, bunt gemischt im Alter, versuchen sich an den Nähmaschinen und beim Knobeln.

Bei Karsten Liersch in der Sporthalle geht es ambitioniert zur Sache. Während am ersten Projekttag die Grundlagen und Techniken fürs Klettern und Bouldern gelegt werden, sind an weiteren Tagen Ausflüge in die Kletterhalle in Villingen und zum Triberger Hochseilgarten geplant. Die Seifenwerkstatt von Susanne Sandner-Heizmann und Tanja Grieshaber spricht alle Sinne an. Schon bei der Seifenherstellung wurde mit viel Elan geknetet und geformt. Blüten und Schalenstücke kombiniert mit ätherischen Ölen ergänzen die selbst gemachten Seifen zu edlen Stücken. Wie auch bei vielen anderen Projekten, können bei Schulfest am Sonntag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr, Seifensäckchen erworben werden. ährend Andrea Wagner Spaß auf dem Mountainbike vermittelte, war Vera von Stemm mit ihrer Gruppe im Wald unterwegs. Außerdem war ein Barfußpfad im Projektangebot, die Herstellung von Steinspielzeugen, ein Klimafrühstück, Upcycling, Fotografie und Holzpostkarten.

Für die Schüler sind das abwechslungsreiche Projekttage an der Schonacher Schule, die die sozialen Kompetenzen stärken, fächerübergreifendes Lernen ermöglichen und bei den bunt gemischten Gruppen altersunabhängig neue Kontakte vermitteln. Die Lehrer stellten im Vorfeld anonym ihre Projekte auf Plakaten vor, die Schüler konnten dann drei Wunschprojekte wählen. Hannah Löffler wertete die Ergebnisse aus und schließlich konnte jedem Schüler ein Wunsch erfüllt werden.

Schulfest

Zum Schulfest lädt die Dom-Clemente-Schule, Grund- und Werkrealschule Schonach, am Sonntag, 6. Mai, ein. „Von 14 bis 18 Uhr wird auf dem Schulgelände Spiel, Spaß und Gaumenschmaus geboten“, verspricht das Schulfestteam. Es gibt Getränke, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen, Pommes und Stockbrotgrillen im Schulgarten. Ebenso stehen auf dem Programm die Vorstellung der Naturparkschule GS und WRS, Ausstellung der Ergebnisse der Projektwoche, Vorstellung des neu gestalteten Schulgartens, viele Mitmachangebote zum Bewegen in der Natur und Verkauf der Schul-T-Shirts.