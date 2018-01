Schonach Für Schonacher Kinder gibt's eine Ferienbetreuung

In den Pfingst- und den Sommerferien bietet die Gemeinde Schonach Betreuung für Kinder an.

Die Gemeinde bietet die Betreuung für Kinder zwischen drei und zehn Jahren in den Pfingstferien und in den Sommerferien an. Die Gemeinde möchte berufstätigen Eltern die Möglichkeit geben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Aufgrund der enormen Nachfrage werden die Betreuungstermine und Anmeldefristen bereits jetzt bekannt gegeben.

Die Ferienbetreuung in den Pfingstferien wird von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 1. Juni, angeboten. An Fronleichnam findet keine Betreuung statt. Die Ferienbetreuung in den Sommerferien wird von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 7. September, angeboten. Die Betreuung kann nur wochenweise – in den Sommerferien maximal vier Wochen gebucht werden und findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr statt, jedoch nicht an Feiertagen. Die Kosten für die Eltern betragen 25 Euro pro Kind und Woche. Wickelkinder können an der Ferienbetreuung nicht teilnehmen. Kindergartenkinder können nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen, wenn der Kindergarten St. Raphael geöffnet ist. Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstige Allergien und Krankheiten müssen unbedingt mitgeteilt werden. Wünschenswert wäre, dass die Kleinkinder bereits Kindergartenerfahrung mitbringen.

Die Betreuung findet im ehemaligen Kindergarten Villa Kunterbunt statt. Berufstätige Eltern werden bei der Verteilung zuerst berücksichtigt. Falls Eltern Interesse an der Kinderbetreuung haben, ist eine Anmeldung für die Pfingstferien bis spätestens zum 25. April und für die Sommerferien bis spätestens zum 27. Juni notwendig. Anmeldeformulare gibt es bei Marlene Hummel, Telefon 07722/9 64 81 41. Das Anmeldeformular für die Pfingst- und Sommerferien kann auch aus dem Internet herunterladen werden.