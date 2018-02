Schonach Frust über Aufschub des B 523-Ausbaus

Die Gemeinden im westlichen Schwarzwald-Baar-Kreis sind verärgert.

Schonach (rib) Auf die Frustrede von Bürgermeister Michael Rieger, ging CDU-Gemeinderat Herbert Rombach in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Das St. Georgener Stadtoberhaupt hatte sich enttäuscht und frustriert zum Aufschub des Ausbaus der B 523 geäußert. „Die Gemeinde Schonach ist doch am stärksten darauf angewiesen“, fragte Rombach nach und schlug vor, Michael Rieger zu unterstützen und über die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach den Druck zu verstärken. „Es ist ein großes Ärgernis“, kommentierte Bürgermeister Jörg Frey und versicherte, dass die Bürgermeister im Westen des Kreisgebietes sich über die Dringlichkeit einig seien und zusammen stünden. Wohl sei es aber so, dass sich Stuttgart und Berlin hinsichtlich der Zuständigkeit die Bälle hin und her spielten. Er sagte zu, dass sich der Schonacher Gemeinderat an die Landtagsabgeordneten wenden werde, damit der Lückenschluss der B 523 zur B 33 endlich in den Priorisierungsplan aufgenommen werde.