Schonach Flowtrail bei Schonach öffnet bald

Nur die Tüv-Abnahme ist noch erforderlich, berichtet Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Schonach (rib) CDU-Gemeinderat Herbert Rombach wollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen, wie die Mountainbike-Flowtrails künftig beworben werden sollen. „Nicht dass es so wird, wie beim Pfad auf dem Rohrhardsberg“, den niemand kenne und niemand finde, fügte Rombach seiner Anfrage hinzu. Die Flowtrails, so Bürgermeister Jörg Frey, sollen im Frühjahr offiziell eröffnet werden. Dem stehe aber erst noch die Tüv-Abnahme voran, die bisher wetterbedingt nicht stattfinden konnte. Außerdem wird Carsten Schnürle von der heimischen Bike-Ranch sich in die Vermarktung einklinken und in Fachkreisen für die Bekanntheit sorgen. Beworben, so Bürgermeister Frey, wird die neue Attraktion auch über das Ferienland. Dort werden sie im neuen Mountainbike-Wegenetz eingefügt. Außerdem wird die Gemeinde Schonach mit Tafeln und Hinweisschilder dafür sorgen, dass die Trails auch gefunden werden.