Schonach Echtes Kaiserwetter krönt das Schonacher Schulfest

Die Schüler zeigen die Werke ihrer Projekttage und genießen zusammen mit ihren Familien das tolle Wetter beim großen Treffen.

Schonach – „Genießen Sie unsere Schule bei Kaiserwetter“, riet Schulleiterin Sabine Emde bei ihrer Begrüßung zum Schulfest der Dom-Clemente-Schule. Zuvor hatte sie den zahlreichen Besuchern die enorme Vielfalt der Angebote genannt und auf die Kaffeestube im Musiksaal aufmerksam gemacht. Mit viel Lust präsentierten die Schüler ihren Eltern und Verwandten ihre Schule und vor allem ihre Werke aus den Projekttagen. An den Verkaufsständen waren Seifensäckchen erhältlich, warteten Cajons auf neue Trommler und die Ergebnisse des Upcyclings verblüfften die Festgäste. Ausgiebig erläuterten die jungen Verkäufer die Techniken, die sie gelernt hatten. Auf großes Interesse stießen die Holzpostkarten und das Soma-Spiel.

Interessante Fotomotive stellte die Fotografiegruppe aus. Mit der freischaffenden Künstlerin Natasza Deddner waren sie auf Motivsuche gewesen. Rustikal empfing die Waldprojektgruppe von Vera von Stemm ihre Besucher. Auf einem Lagerfeuer backten die Schüler Waffeln und in den Projekttagen hatten sie von Waldpädagoge Johannes von Stemm geübt, wie man mit Feuersteinen eine Flamme erzeugt.

Großer Andrang herrschte auch im neue gestalteten Schulgarten. Dort lockte die glitzerbunte Gartenkunst und ein Lagerfeuer zum Stockbrot backen. Der Freundeskreis der Schule stellte sich vor, ebenfalls informierte Ingrid Schyle über die Naturparkschule. Für jedes Alter gab es etwas zu entdecken und etwas zu erleben. Der sonnige Sonntag ermöglichte den Besuchern auf dem Pausenhof den Tag zu genießen und den jungen Gästen, die Mitmachangebote im Freien auszuprobieren. Obwohl schon viele Schüler in den grünen Shirts der Dom Clemente Schule zu erkennen waren, konnten die Eltern weitere günstig erwerben.

Der wieder belebte Schulchor unter der Leitung von Hannah Löffler stellte die Schule musikalisch vor. Außerdem weckten sie das Interesse am Kindermusical, das sie derzeit einstudieren und das am 8. Juni Premiere haben wird. Gerne nahmen die Festgäste die herzhafte Bewirtung mit Grill- und Currywurst und Pommes an. In der Kaffeestube lockte ein umfangreiches Kuchenbüfett, das die Eltern bestückt hatten. Das unterhaltsame, abwechslungsreiche Schulfest bot allen die Gelegenheit, sich zu amüsieren, informieren und die Kontakte zwischen Schule und Eltern zu stärken.