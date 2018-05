Schonach Die Kinderzahlen in Schonach steigen

In Schonach werden die Betreuungsplätze im Kindergarten ab 2019 knapp. Für den kommenden Sommer ist eine Bedarfsumfrage geplant.

Die Kinderzahlen in Schonach steigen deutlich. Waren es in den vergangenen Jahren im Schnitt etwa 25 Kinder pro Jahr, stieg die Zahl 2017 auf 41 an, in den ersten fünf Monaten 2018 waren es schon 20. Eine Wende der erfreulichen Entwicklung sei aktuell nicht absehbar, bringe aber auch neue Anforderungen in der Kinderbetreuung mit sich, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Kindergarten St. Raphael ist voll belegt, bereits jetzt wird mit Übergangslösungen gearbeitet. Laut Einschätzung der Kindergartengeschäftsführung kann die Einrichtung ab März 2019 keine weiteren Kinder mehr aufnehmen.