Schonach Die Aufnahmen sind ein wahrer Schatz Schonachs

Ortschronist Wolfgang Schyle präsentiert alte Postkarten von Strohhutfabrik und Dorf.

Schonacher Dorfansichten aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert thematisierten Ingrid und Wolfgang Schyle bei ihrem Lichtbildvortrag für den Seniorentreff im Pfarrzentrum.

„Wir wissen wenig“, erklärte Ingrid Schyle. Aber vielleicht könnten die Senioren aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung dieses ergänzen, wünschte sie sich ein Gespräch. Aufgrund der regen Fotografentätigkeit von Bernhard und Heinrich Schmieder liegen viele alte Dorfansichten und Szenen aus dem Dorfleben vor, doch nicht alle seien leicht zu identifizieren und lokalisieren. „Diese Aufnahmen sind ein wahrer Schatz für Schonach“, kommentierte sie den Fundus.

Anhand der alten Pfarrkirche konnte der Ortschronist Wolfgang Schyle einige Fotografien zeitlich einordnen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt eine gezeichnete Postkarte um das Jahr 1900 mit dem alten „Lamm“ und der Pfarrkirche. Das Denkmal war darauf ebenfalls verewigt. „Das Denkmal wurde anlässlich des Deutsch-Französischen Krieges aufgestellt“, so Schyle.

Mit großem Interesse verfolgten die älteren Mitbürger, wie die Besiedlung des Seifenbergs voranging, wie sich aus Gehöften Wohnhäuser entwickelten und nach Weltkriegen das Dorf rasch wuchs. Fotos der beiden alten Schulhäuser mit Turnhalle und Eselsplatz weckten Erinnerungen. Wie von Schyles erhofft, konnten die Senioren einiges zu Hof- und Personenangaben klären. So wurde das Felsenhäusle zugewiesen und eine talseitige Ansicht vom Höflebauern identifiziert. Zwei Aufnahmen erinnerten an den Bau der Wasserleitung 1934 auf den Rohrhardsberg und die Fotos der Wintersportler wurden verortet. Die Senioren identifizierten in einem Porträt von etwa 1930 die junge Reinerbäuerin Agnes und berichteten von ihrem Schicksal. Mit vereinten Kräften benannten sie alle Namen auf einem Gruppenfoto der Trachtengruppe aus den 60er Jahren. Einen weiteren Schwerpunkt legten Schyles auf die alten Aufnahmen aus der Strohhutfabrik Sauter. Insbesondere das damals außergewöhnliche Flachdach des Fabrikgebäudes brauchte seine Erklärung.