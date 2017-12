Schonach Das Jesuskind ist gerade zwölf Tage alt

Die Gläubigen erleben ein schönes Musical in Schonach, Hauptakteur ist die kleine Jule – sie gibt in der Krippe ihr Bestes.

Schonach – Alle Jahre wieder wird an Weihnachten in den Kirchen die Geburt Jesu nachgespielt. So auch in Schonach. Doch hier ging es ganz besonders musikalisch zu.

Jeder Prediger würde sich glücklich schätzen, wenn er Hunderte aufmerksame Zuhörer hätte wie beim Krippenspiel am Heiligen Abend in der Kirche St. Urban. Unter der Leitung von Pfarrgemeinderätin Anja Finkbeiner ging ein aufwendiges Musical über die Bühne, in dem die Geburt Jesu spannend und ergreifend mit Worten und Gesängen inszeniert wurde. Der Rahmen für das Spiel wurde mit einem Wortgottesdienst gebildet, der mit Fürbitten, dem Gebet des Herrn, einer Kollekte für Kinder in Not und dem Segen abschloss.

Die Hauptrolle spielte der obdachlose Otto, der unter einer Brücke haust, die jedoch auf einem Podest gut zu sehen war. Ausgerechnet er kennt sich in der Bibel aus und erzählt einigen Kindern, die ihn aus Neugier besuchen, die Weihnachtsgeschichte.

Vor allem die kleine Iranerin Suleila will alles ganz genau wissen. Während der Erzählung wird die biblische Geschichte vor dem Altar lebendig. Zuerst kommen die römischen Soldaten und später tauchen Maria und Josef auf, die kein Zimmer finden und schließlich in einem Stall übernachten. Zahlreiche Engel wimmeln durch die Gegend, sie singen solo oder gemeinsam und bringen den Hirten die frohe Nachricht vom Retter der Welt. Vor allem die jugendlichen Solistinnen glänzen mit ihren hellen Stimmen. Aber auch der Kairos-Chor unterstützt die Schauspieler beim Singen.

Mehr als zwölf Lieder klingen live durch die Kirche, während die anderen vom Band gespielt werden. Die kleine Jule, die das Christuskind spielen darf, wurde erst vor zwölf Tagen geboren, wie ihre Eltern Daniela und Christian Schuler auf Nachfrage berichten. Die Geschwister der Kleinen agierten beim Spiel als Hirten.