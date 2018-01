Schonach Burger Industriewerke verlassen Arbeitgeberverband

Das Schonacher Unternehmen hat seine 230 Mitarbeiter informiert, die IG Metall beklagt Tarifflucht.

Die Mitarbeiter der Firma Burger Industriewerk GmbH & Co. KG (BIW) wurden zum Wochenbeginn darüber informiert, dass ihr Arbeitgeber aus dem Metallarbeitgeberverband Südwestmetall zum Jahresende 2017 ausgetreten ist. Diese Information der IG Metall bestätigte am Dienstag BIW-Geschäftsführer Laurent Lebas.

BIW beschäftigt an zwei Standorten in Schonach und Welschensteinach rund 230 Mitarbeiter. Seit vergangenem Jahr haben die Mitarbeiter laut IG Metall Villingen-Schwenningen vermehrt den Kontakt zu ihr gesucht. Trotz Tarifgebundenheit ihres Arbeitgebers hätten die Mitarbeiter vereinbarte tarifliche Leistungen nicht bezahlt bekommen. Nach zwei Gesprächen zwischen Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Villingen-Schwenningen, BIW-Geschäftsführer Laurent Lebas und Markus Fink von Südwestmetall Villingen-Schwenningen über eine wieder Heranführung an den Tarif, konnte jedoch nach Angaben der IG Metall Villingen-Schwenningen keine Einigung gefunden werden. Wie es in deren Pressemitteilung weiter heißt, „mussten die Mitarbeiter dann zum Jahreswechsel gezwungenermaßen ihre tariflichen Ansprüche schriftlich einfordern“. Bereits hier vermuteten die Mitarbeiter laut IG Metall, dass der Arbeitgeber den Austritt plant. „Die Tarifforderung der Metall-Elektroindustrie ist vor dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband der Firma Burger übermittelt worden. Das heißt, auch für sie gilt die Tarifforderung als gestellt“, so Bleile. „Alle gekündigten Tarifverträge gehen bei den Beschäftigten in die Nachwirkung, alle anderen in die Nachbindung. Möglicherweise wird uns bei Burger in Schonach eine verlängerte Tarifrunde blühen.“

Auf den Austritt aus dem Metallarbeitgeberverband Südwestmetall angesprochen, betonte BIW-Geschäftsführer Laurent Lebas am Dienstag, dass der Betriebsrat über diesen Schritt rechtzeitig informiert worden sei und diesen auch mittrage. Er selbst habe die Mitarbeiter am Montag an beiden Standorten in Schonach und Welschensteinach in einer Mitarbeiterinformation persönlich und vollumfänglich darüber in Kenntnis gesetzt.

„Im Grunde ändern sich die bisherigen Vereinbarungen und Konditionen für die Arbeiter nicht“, stellte Lebas auf Nachfrage klar. „Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und auch Urlaubstage werden wie bislang gehandhabt.“ Wie er weiter betonte, kümmere sich die Geschäftsführung des traditionsreichen Unternehmens um seine Mitarbeiter und informiere sie beziehungsweise deren Vertreter, den Betriebsrat, über jede Entwicklung und Entscheidung zeitnah und auf direktem Weg.