Schonach Bürgermeister beim Zunftball in Schonach durch Kakao gezogen

Bürgermeister beim Zunftball in Schonach durch Kakao gezogen

Hulda Laugeweckle begeistert Publikum. Zahlreiche Auftritte beim Zunftball in Schonach. Hier gibt's alle Bilder!

Schonach – Mit einzigartigen Sketchen und Tänzen glänzte der Narrenrat des Skidorfes beim Zunftball im Haus des Gastes, das mit abenteuerlich gekleideten Narren bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Nach dem turbulenten Einzug der Geißenmeckerer und der Geißenmägde, samt dem närrischen Männer-Rat, erklang nach alter Tradition der Eröffnungsgesang des Nachtwächters Matze Dold. Die Kurkapelle unter der Regie von Markus Kammerer spielte zu Beginn verschiedene Narrenmärsche und umrahmte den ganzen Abend mit närrischer Musik.

Das vielseitige Programm stand unter Anspielung auf den Kurpark-Ausbau unter dem Motto „In de Schone kaan mer jetz wie Mose au ohne nass z’wäre iwers Wasser gau“. Doch dieser Programmpunkt kam erst gegen Ende mit dem Thema Flößer an die Reihe. Unter dem Jubel des Publikums spielten die Narrenräte Matze Dold, Hartmut Burger sowie Mathias und Andreas Schmidt einen originellen Sketch.

Die Schonacher Traditionsfigur Hulda Laugeweckle wurde zum 25. Mal von Oberzunftmeister Jonny Kienzler verkörpert. Zum silbernen Jubiläum nahm er wieder so einiges aus dem Skidorf auf die Schippe, wie zum Beispiel den Weltcup, den neuen Kurpark und das Bistro im Haus des Gastes. Auch die Triberger Bürgermeisterwahl wurde durch den Kakao gezogen.

Am schönsten aber klangen die Gesangs-Einlagen, die ausnahmsweise nicht im Dialekt, sondern in Hochdeutsch vorgetragen wurden und perfekt gereimt waren. „Ihr Kinderlein kommet“ begann die Hymne auf den neuen Kurpark und die zweite Strophe hieß: „O seht, wo dem Spath seine Krippe mal stand, schenkt die Birgit jetzt Bier aus und auch Weinbrand.“ Ein weiteres Lied rankte sich um die künftigen Ski-Weltmeister des Dorfes, aber am meisten lachten die Narren im Saal über das Schlusslied. Nach der Melodie „Liebe kleine Schwarzwald-Marie“ hieß es „Lieber einen Schwarzwurst-Salat, von Hirse und Körner werd’ ich malad, lieber einen Schwarzwurst-Salat, nicht nach Veggi-Art“.

Um schmackhaftes Essen ging es auch in der Rahmenhandlung, in der das Wirts-Ehepaar Birgit und Siegfried Duffner im Mittelpunkt stand. Verschiedene Episoden vom neuen Bistro wurden immer wieder ins Programm eingeschoben und die beiden Narrenräte Uwe Kammerer und Martin Schmidt stellten in unvergleichlicher Weise das eifrige Ehepaar dar.

Kammerer spielte die Wirtin Birgit und schwärmte ständig von den vielen Gästen, die im „Wirtschäftle“ einkehren und nicht nur für volle Kassen, sondern vor allem für viel Arbeit sorgen. Bei jedem Auftritt wurden die Lachmuskeln des Publikums strapaziert und Uwe Kammerer verstand es, auch das Publikum einzubeziehen.

Im letzten Sketch ging es besonders hoch her, denn die beiden luden ihre Wirts-Kollegen aus dem Dorf zum Stammtisch ein. Jonny Kienzler spielte den Rebstock-Wirt Albert Schneider, der Moosi-Chef Bernd Kaltenbach wurde von Mike Spinner verkörpert und Matze Dold stellte den Schwanen-Ferdinand dar.

Ein weiterer Höhepunkt war das Schlager-Casting. Als Bewerber kam Robin Kienzler als Jürgen Drews, der mit Krone als König von Mallorca auftrat. Mathias Schmidt bewarb sich ebenfalls, er spielte Udo Lindenberg und sein Bruder Andreas verkörperte die Blondine Daniela Katzenberger. „Hey Triberg, du bist unser Traum, wir sind für dich da, du kannst uns vertraun“, klang der neue Wasserfall-Song später durch den Saal.

Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel wurde immer wieder gelobt, weil er es im „Städtle krachen lässt“ und im Laufe des Abends wurde er zu „Gallus dem Großen“ ernannt. Aber auch „die Fasnet in de Schone“ wurde besungen und der schwäbische Schonacher Schultes Jörg Frey jedes Mal thematisiert, wenn es ums Sparen ging. Darüber hinaus wurden auch die neuen Narrenrat-Azubis vorgestellt: Luis Dold, Julian Dold, Luca Fehrenbach und Thomas Schilli. Der Abend endete erst um Mitternacht mit wilden Tänzen des Narrenrates, die von Eva Spinner einstudiert worden waren. Anschließend unterhielt Hans-Paul Herr als „Giege“ mit Tanzmusik bis in den frühen Morgen.

Oberzunftmeister Jonny Kienzler hat an den Schonacher Joachim Müller eine Narren-Urkunde übergeben. „Wir haben einen eigenen Orden kreiert für den Winterberger Jo, weil er durch sein närrisches Musizieren den Respekt des ganzen Volkes errungen hat und zum Vorbild für die junge Generation geworden ist“, verkündete Kienzler.