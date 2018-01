Schonach Breitbandausbau ist die größte Investition in Schonach

Breitbandausbau ist die größte Investition in Schonach

Der Gemeinderat bringt Haushalt 2018 auf den Weg, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt jetzt bei 467 Euro.

Schonach – Traditionell wurde in der ersten Sitzung des Schonacher Gemeinderats im neuen Jahr der Haushaltsplan 2018 beschlossen. Sehr intensiv habe man die Zahlen für 2018 im Dezember beraten – soweit sei alles unter Dach und Fach, resümierte Bürgermeister Jörg Frey am Dienstagabend. Man habe Ehrgeiziges vor, investiere aber auch in die Zukunft, betonte er.

Kämmerer Steffen Dold fasste den Plan nochmals zusammen. Nach den ausgiebigen Beratungen mit etlichen Kürzungen sowie den Verbesserungen aus dem Finanzausgleich falle der Haushaltsplan 2018 nun doch recht erfreulich aus.

Der Verwaltungshaushalt soll ein Volumen von rund 9,5 Millionen Euro haben. Hier rechnet man unter anderem mit 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer, rund 2,2 Millionen Euro Einkommensteueranteil und 1,2 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Ausgabenseits sind unter anderem rund 1,6 Millionen Euro an Personalkosten, rund 2,8 Millionen Euro nach dem Finanzausgleichsgesetz und Kreisumlage und 3,7 Millionen Euro sonstige Kosten geplant. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt soll sich nach dem Zahlenwerk auf 345 800 Euro belaufen.

Im Kurbetrieb ist eine Darlehensaufnahme von 385 000 Euro vorgesehen, größtenteils für den Skilift von 150 000 Euro und Restarbeiten im Kurpark mit 122 000 Euro. Die Verschuldung wird 2018 im Hoheitsbereich wieder steigen, von rund 1,2 Millionen Euro auf rund 1,9 Millionen Euro. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 467 Euro liegt man dann wieder über dem Landesdurchschnitt. Die Rücklagen werden auf 292 900 Euro schmelzen, man bleibt damit aber immer noch weit über der Mindestrücklage. Die Gesamtverschuldung (Hoheitsbereich, Wasserwerk, Kurbetrieb) steigt von 2,8 Millionen Euro (2017) auf rund vier Millionen Euro.

Kämmerer Dold betonte, dass das dies die Planungen seien, insgesamt könnten aber – wenn die Entwicklung der Gewerbesteuer weiterhin so gut bleibe – die Darlehensaufnahmen niedriger bleiben.

Volker Kölsch (SPD) bedankte sich im Namen des Gemeinderats bei Kämmerer Steffen Dold für die übersichtlich und perfekt ausgearbeiteten Unterlagen. „Machen Sie weiter so“, forderte Volker Kölsch den Kämmerer abschließend auf.