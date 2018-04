Schonach Auf Pflanzen müssen die Besucher des Schonacher Kurparks noch warten

Der umgestaltete Kurpark wird erst im Herbst bepflanzt, vorher haben die beauftragen Firmen keine Zeit dafür.

Nachdem in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Einkauf für die Kurpark-Bepflanzung vergeben wurde, lagen nun auch Angebote zur Bepflanzung selbst vor. Das günstigste Angebot kam von der Schönwälder Firma Sebastian Schwer zu einem Preis von 41 707 Euro. Aber auch hier sah sich die Verwaltung vor dem gleichen Problem wie beim Behinderten-WC: Aufgrund der Auslastung kann die Firma erst in der zweiten Junihälfte mit den Arbeiten beginnen, diese sollen bis in den Herbst hinein dauern.

Insgesamt liegen die Kosten für Pflanzen und Bepflanzung ungefähr gleich wie bei der geplatzten Gesamtvergabe an die Firma Meyer. Mehrkosten ergaben sich aus zusätzlichen Arbeiten an der Treppe zum Minigolf, die im alten Auftrag nicht enthalten waren. Bürgermeister Frey ergänzte hier, dass die Firma Schwer die Fertigstellungspflege übernähme und damit auch die Gewährleistung. Die Fertigstellung soll im Herbst erfolgen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Arbeiten einstimmig zu.

Neuer Kamin in Jahnstraße

Ein Kamin im gemeindeeigenen Haus Jahnstraße 4 muss erneuert werden. Bereits 2016 bemängelte der Schornsteinfeger den allgemeinen Zustand des Kamines, nun soll dort mittels Edelstahleinsatz saniert werden. Das günstigste Angebot kam von der Schonacher Firma Kempf, 4020 Euro sollen anfallen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zu. Die Bodenreinigungsmaschine in der Sporthalle versagt nach weit über 30 Jahren nun ihren Dienst. Die Maschine wurde aufgrund von Isolationsproblemen bei der letzten Sachkundeprüfung stillgelegt.

Die Verwaltung legte dem Gemeinderat nahe, eine neue Maschine zu beschaffen, günstigster Anbieter für eine Aufsitzmaschine war die Firma Quatländer aus Bräunlingen mit rund 7457 Euro. Volker Lehmann wollte wissen, wie oft die Maschine denn im Einsatz sei. Hausmeister Christoph Faller konnte berichten, dass dies alle zwei bis drei Wochen der Fall sei.

Lehmann äußerte seine Ansicht, dass Anschaffungen in dieser Größenordnung zuerst in die Haushaltsberatungen gehörten. „Sollten wir hier nicht zuerst über eine Leihmaschine nachdenken und die Ausgabe dann in den nächsten Haushalt packen?“ „Die Maschine ist kaputt – es muss eine neue her!“, hielt Herbert Fehrenbach dagegen. Schlussendlich stimmte der Rat einstimmig für eine Neubeschaffung nach Angebot.

Verstärkung für Bauhof

Zum 1. Juni dieses Jahres wird Heiko Duffner das Team im Bauhof verstärken, wie Bürgermeister Frey unter Bekanntgaben in der Sitzung informierte. Zustimmung signalisierte der Gemeinderat zum Neubau eines Schuppens auf dem Grundstück Schwarzwaldstraße 2 durch das Ehepaar Waltraud und Gerold Schwer. Die eigentlich für Mai geplante Bürgerversammlung wird verlegt.

Wie Bürgermeister Frey hierzu erklärte, müsse der Gemeinderat erst noch einige Entscheidungen treffen. Die Bürgerversammlung soll dann später im Herbst stattfinden.