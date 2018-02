Schonach Alle Loipen sind gespurt, Skilifte in Betrieb

Die Wintersportbedingungen sind derzeit gut rund um Schonach.

Wintersport: „Es bestehen momentan herrliche Wintersportbedingungen. Die Loipen sind alle gespurt“, meldet die Tourist-Info Schonach. Präpariert sind die Loipenhausrunde (zwei Kilometer), die Weltcuploipe (2,5), die Panoramaloipe (11,8), die Moosloipe (7,6), die Langenwaldloipe (4,6), die Höflebergloipe (drei) und die Schänzleloipe (sechs) mit Anschluss an die Loipen Martinskapelle. Auch der Skilift Winterberg ist täglich in Betrieb. „Zusätzlich ist am Mittwoch und Freitag bis 20.30 Uhr Flutlicht“, informiert die Tourist-Info. Der Skilift Rohrhardsberg läuft am Mittwoch- und Freitagnachmittag. Es bestehen herrliche Wintersportbedingungen. Die Loipen, wie im Skistadion Schonach, sind gespurt. Bild: Christel Börsig-Kienzler