Schönwald Zeit der Enthaltsamkeit für Schönwalder Narren ist vorbei

Die Schönwälder eröffnen die fünfte Jahreszeit, die Häser werden abgestaubt und Orden vergeben. Mit Bildergalerie!

Wie vielerorts im Süden hieß es auch in Schönwald am Dreikönigstag wieder: Die Fasnet 2018 ist eröffnet. Mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins Kurkapelle Schönwald unter der Leitung von Gerhard Feiertag eröffneten die Narren die fünfte Jahreszeit. Trocken, aber kühl war es bei der Fastnachtseröffnung in diesem Jahr, und neben den heimischen Zünften hatte sich auch wieder die eine oder andere Burghexe aus dem benachbarten „Tryberg“ auf dem großen Vorplatz vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle eingefunden.

Dazu konnte der Vorsitzende der Hirtebuebe, Christof Kammerer, gemeinsam mit Barbara Zipfel etliche weitere Gäste begrüßen. „Die lange Zeit der Enthaltsamkeit ist nun vorbei“, meinten sie. Die Chefs der Hirtebuebe freuten sich, dass auch in diesem Jahr wieder Wälderhexen und Weihermänner mit dabei waren beim Erwecken der Narren und dem großen Häsabstauben. Dazu hatte sich wieder eine große Zahl von FC-Hexen eingefunden.

Nachdem die Hirtebuebe laut genug gerufen worden waren und in großer Zahl den Platz bevölkert, stürmten auch die anderen Figuren der Schönwälder Fasnet daher und ließen sich von den Trägern des Hoogesteckens die Häser abstauben. Dann präsentierten die kleinen Hirtebuebe ihren Tanz.

Auch die Weihermänner standen da nicht zurück, wobei ihre Brunnenputzer zunächst kräftig Hand anlegen mussten, um den fahrbaren Brunnen mit Schrubbern und viel Wasser aufs Feinste zu reinigen.

Gekürt wurde auch der Träger des Hoogesteckens 2018. Bekanntlich erhält diesen in Schönwald nur, wer sich ganz besonders um die Fasnet im Ort verdient gemacht hat. In diesem Jahr erhielt diesen Paul Scherer, da er laut den Hirtebuebe-Chefs alle Bedingungen zum Erhalt des Ordens bestens erfülle.

Dafür bekam er nicht nur den Hoogestecken, sondern musste auch dunkles Weiherwasser aus der alten Zinn-Milchkanne trinken, was angeblich unglaublich stärke. Auch er musste den Schwur leisten, den Orden während der gesamten Fastnacht gut sichtbar zu tragen und immer dem Anlass gemäß gekleidet zu sein, da ihm sonst eine Runde für alle anwesenden Narren drohe.

Danach griffen auch noch die Wälderhexen mit viel Getöse ins Geschehen ein. Ihr Auftritt wurde bereits im Voraus durch stinkenden Rauch angekündigt. Sie hatten auch in diesem Jahr wieder eine arme Seele angezogen, aus der nach einer bestimmten Zeremonie neue Hexen geboren werden sollten. Jonika Kienzler mutierte durch das Anlegen des Kleides, der Schürze und schließlich auch der Maske zu einer echten Wälderhexe, die nach einigen großen Schlucken Hexentrunk und der Verbrennung der alten Gewänder schließlich auch noch den Hexenbesen erhielten.

Den passenden musikalischen Rahmen schufen die Musiker des Musikvereins Kurkapelle Schönwald unter Leitung von Gerhard Feiertag, die mit vielen schmissigen Narrenmärschen zum Gelingen beitrugen.

Nach dem offiziellen Teil der Eröffnung ging es lebhaft weiter, denn auch heuer hielten die Narren wieder Glühwein, Punsch und auch etwas Nahrhaftes bereit.