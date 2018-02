Schönwald Wildschweinjäger sind in Schönwald auf der Pirsch

Asterix und Obelix werden der Plage närrisch Herr, während der Lochemer Fasnetclub den bösen Wolf jagt.

Schönwald – Klein, aber dafür fein, so präsentierte sich der Sonntagsumzug der Schönwälder Narren. Angeführt vom Narrenpolizisten Ralf Schilli und dem Musikverein, zog der bunte Zug in Richtung Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Neben den bekannten Narrengruppen Schönwalds, den Hirtebuebe, den Wälder- und FC-Hexen sowie den Weihermännern waren auch die Mitglieder des Lochemer Fasnetclubs unterwegs, wie immer eine Bank in Sachen frohsinnigem Ideengut. In diesem Jahr war der kleine Wagen dem Thema überhaupt gewidmet – dem Wolf.

Nicht allzu oft haben die Schönwälder Gäste bei ihrem Umzug, da am Sonntag sehr viele Umzüge in einigen Orten gleichzeitig stattfinden. Anders war das in diesem Jahr. Zwar war auch heuer wieder das Wetter alles andere als einladend – irgendwo zwischen Wasser und Schnee angesiedelt kam es von oben. Doch das hielt weder die Gäste aus Gremmelsbach, die Holzschuehklepfer mit ihrer Zunftmeisterin Steffi Laube, noch die Werwölfe aus Neukirch ab, am Umzug teilzunehmen. Allerdings verzichteten die meisten Holzschuehklepfer auf die Holzschuhe.

Einmal mehr erwiesen sich Privatleute als höchst erfinderisch. Einzelpersonen, Paare oder Gruppen stellten sich der Kostümprämierung. Dabei hatte ein Schwäbisches Elfchen besonderes Narrenglück: Sie war die einzige Vertreterin von Einzelpersonen und gewann somit souverän. Bei vier Paaren tat sich die Jury schwerer – dennoch gab es am Ende zwei Gewinner: Asterix und Obelix, die sich im Schwarzwald als Wildschweinjäger anpriesen. Das Fotografenpaar wurde auf Platz drei verwiesen. Das Flugzeug-Bord-Bistro gefiel als Gruppe am besten, gefolgt vom Rotkäppchen und dem Wolf, der im Loch gesichtet wurde. Angesichts der Wetterlage zog es die Umzugsteilnehmer schnell in die Uhrmacher-Ketterer-Halle, wo die Musiker für gute Laune sorgten.