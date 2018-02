Schönwald Wanderparkplatz Gutenhöhe ist kaum geräumt

Die Einfahrt in die Prisenstraße bei Schönwald wird zugeparkt, weil der Parkplatz nicht geräumt wird.

Schönwald – Die „Vergabe der restlichen Arbeiten für den Umbau des Freibads in ein Naturfreibad“ stand ursprünglich auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Der Punkt wurde jedoch abgesetzt – es fehle noch das eine oder andere Angebot, so Bürgermeister Christian Wörpel. Er gehe aber davon aus, dass dieser Punkt in der nächsten Sitzung entscheidungsfähig sei.

Zudem gab Wörpel bekannt, dass der Haushalt der Gemeinde von der Aufsichtsbehörde genehmigt sei. Für die Erweiterung des Kindergartens habe man einen Festzuschuss aus dem Bundesprogramm erhalten – 70 000 Euro für die Erweiterung, 4000 für die Kücheneinrichtung. Demnächst erwarte man den Bescheid über die Landesmittel. in Bauantrag, der gestellt wurde, weil eine Befreiung nötig war, war der einzige Tagesordnungspunkt mit Entscheidungscharakter. Eine Terrassenüberdachung im Bereich des Bebauungsplans „Himmelswiese“ soll entweder mit Blech oder Bitumenschindeln gedeckt werden anstelle von Schiefer, der dort eigentlich vorgeschrieben ist. Diesem Antrag wurde einstimmig entsprochen.Ratsmitglied Adalbert Oehler (CDU) informierte das Gremium: Trotz Schneefanggitters habe sich vom Dach der Uhrmacher-Ketterer-Halle eine Lawine gelöst.

Nachdem festgestellt wurde, dass auf diese Gefahr mit Warnschild hingewiesen wird, meinte Johannes Göppert (FWV), dass dort eigentlich kein Weg für Fußgänger sei, diese sollten den Gehweg auf der anderen Straßenseite benutzen. Zudem wies Oehler darauf hin, dass der große Pistenbully mehr als 30 Jahre alt sei und mittelfristig ersetzt werden sollte. Wörpel sah das kritisch, da der kleinere Bully erst wenige Jahre in Betrieb sei. Clemens Herrmann (CDU) sagte, dass dieser mit den großen Mengen an Kunstschnee seine Probleme habe.

Auf ein Parkproblem wies Hans-Peter Schwer (SPD) hin. Die Einfahrt in die Prisenstraße werde in den vergangenen Tagen oft komplett zugeparkt. Ein Schild, das vormals dort das Parken verbot, stehe nicht mehr – und der Wanderparkplatz Gutenhöhe sei nicht geräumt.