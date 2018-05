Schönwald Wälderhexen halten das Dorfleben schön auf Trab

Fasnet und Oktoberfest bestimmen den närrischen Jahresreigen, von dem ganz Schönwald profitiert.

Schönwald – Flott unterwegs waren die Wälderhexen Schönwald bei ihrer Hauptversammlung, und das ganz ohne Besen. Auch außerhalb der Fasnet ist der kleine Verein sehr rührig. 48 aktive und 47 passive Mitglieder zählt der Verein derzeit. Der absolute Höhepunkt neben der Fasnet war ohne Zweifel einmal mehr das Oktoberfest, das die Hexen gemeinsam mit dem Schützenverein ausrichten. Dazu kommen Dorfputz, Musikerfest, die Schützenwoche sowie interne Aktivitäten wie beispielsweise das Kichlefest.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Johannes Mark übernahm die stellvertretende Vorsitzende Silke Scheuer die Leitung und Schriftführerin Svenja Schätzle berichtete von zahlreichen Aktivitäten während der Fasnet. Zum Erscheinungsfest starteten auch die Hexen mit der Fasneteröffnung und Hexentaufe in Schönwald.

Danach nahmen die Hexen auch an vielen Auswärtsterminen teil, etwa bei Hexenbällen in Aasen, Aichhalden oder Stetten, dazu bei Umzügen in Schonach, in Mühlenbach oder St. Georgen und ebenso waren sie bei Fasnetsaktivitäten daheim vertreten.

„Wo die Hexen sind, ist immer was los“, stellte Bürgermeister-Stellvertreter Johannes Göppert fest. Sie seien ein kleine, aber durchaus feine Truppe, die niemals bei der Gemeinde um Hilfe rufe. Das gemeinsam mit den Schützen ausgetragene Oktoberfest sei eine echte Bereicherung es Dorflebens. Er dankte den Mitgliedern für ihre tollen Beiträge an der Fasnet und wies darauf hin, dass die Gruppe im nächsten Jahr bereits 20 Jahre als eingetragener Verein existiert, gegründet allerdings wurde der Verein zunächst als kleine Clique bereits 1992.

Göppert übernahm auch die Leitung der Wahlen. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Johannes Mark, Oberhexe Sebastian Storz sowie Schriftführerin Svenja Schätzle und Kleiderwartin Nicole Baier.

Ebenfalls weiter geht es mit den Aktiven-Beisitzern Thomas Jäckle und Blasius Willmann. Nach nur einem Jahr stellte sich Kassiererin Yvonne Ficke nicht mehr zur Verfügung, hier sprang die bisherige Kassenprüferin Theresa Kern in die Bresche. Unterstützt wird sie durch Gerd Kazmirski als zweiter Kassier. Yvonne Ficke und Fabian Kaltenbach werden die Kasse prüfen.

Als anstehende Termine wurden das Sommerfest der Narren am 3. Juli, das Musikerfest vom 22. bis 24. Juli, die Schützenwoche in der letzte Juliwoche sowie der 17. September für das Oktoberfest bekannt gegeben.