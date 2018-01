Schönwald Viele Hobbys halten den Kraftwerk-Erbauer bis in hohe Alter fit

Hubert Heger aus Schönwald blickt auf 80 erfüllte Lebensjahre zurück. Sein letztes letztes Kraftwerk baut er 1993 in Malaysia.

Hubert Heger hätte sich wahrscheinlich lange nicht träumen lassen, dass er seinen Lebensabend einmal in Schönwald im Schwarzwald verbringen könnte. Geboren ist er am 12. Januar 1938 in Zwittau in Mähren und aufgewachsen in Waldkraiburg in Oberbayern.

In Waldkraiburg besuchte Hubert Heger die Volksschule, die letzten Jahre allerdings verbrachte er von 1952 bis 1954 in einer Klosterschule im bekannten Wallfahrtsort Altötting. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, um danach einige Monate an einer Revolverdrehbank bei der MAN in Nürnberg zu arbeiten.

„Das war eine richtig harte Zeit – und danach wusste ich, dass das nicht meine Welt werden sollte“, blickt er im Gespräch mit der Zeitung zurück. Dann war er bei der Bundeswehr als Flugzeug-Hydrauliker von 1959 bis 1960 tätig. Als Vorbereitung musste er die Technische Schule der Luftwaffe I in Kaufbeuren absolvieren.

Nach den 18 Monaten Wehrpflicht begann er schließlich ein Maschinenbau-Studium am Oskar-von-Miller-Polytechnikum München, das er 1964 als Ingenieur vollendete. Später legte Heger ein Zweitstudium ab, das er als Schweiß-Fachingenieur abschloss.

Ab 1964 arbeitete er als Ingenieur bei der Firma Siemens und der Kraftwerk Union (KWU). Dabei handelte es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Firmen Siemens und AEG. Für die KWU war er weltweit im Einsatz, um Kraftwerke zu bauen.

„Ich habe alle Kraftwerkstechniken betreut, sei es Kohle, Erdöl, Erdgas oder auch Nukleartechnik. Fünf Projekte davon habe ich als Oberbauleiter geführt, also letztlich die Gesamtverantwortung getragen. Das war ein in jeder Hinsicht höchst interessanter Beruf, der allerdings auch sehr hohe Anforderungen beinhaltete. Ein Acht-Stunden-Tag war dabei undenkbar“, betont Heger.

1970 hatte er seine Frau Marlies in Stuttgart kennen- und lieben gelernt, die er noch im selben Jahr in der Triberger Wallfahrtskirche heiratete, die Ehe wurde durch die Geburt zweier Töchter gekrönt. Diese leben heute in Detroit und Düsseldorf und haben dem stolzen Großvater je zwei Enkel beschert. „Meine Frau hat mich bei jedem neuen Projekt begleitet, was für sie sicher nie leicht war – sie musste sich alle paar Jahre einen neuen Freundeskreis aufbauen“, räumt er ein.

Sein letztes Projekt begann Hubert Heger im Jahre 1993 in Malaysia, wo er ein Combined Cycle Power Plant CCPP in Weltrekordzeit baute, es ging bereits 1996 ans Netz. Es bildete eine Kombination aus zwei Gasturbosätzen und einer nachgeschalteten Dampfturbine mit Generator.

„Danach ging ich in den Ruhestand und zog nach Schönwald; dort hatten wir 1975 ein Grundstück erworben und ein Haus gebaut, das lange Jahre von meinen Schwiegereltern bewohnt wurde“, fasst Heger seine letzten beruflichen Tätigkeiten zusammen. Auf dem Papier sei er bereits seit 1976 Schönwälder Bürger.

In jungen Jahren hielt er sich mit Leichtathletik fit, dazu kamen Skifahren im Winter und später noch Segeln und Tennis – heute ist das aber alles Geschichte. „Zu unseren Wettkämpfen sind wir früher mit dem Fahrrad gefahren“, erzählte er lachend.

Sein heutiges Hobby ist das Reisen. Und die Reisen führen ihn auch schon mal dorthin, wo er einst beruflich tätig war. Der Flugsimulator sei ein weiteres Hobby, das ihn an den PC binde. Hinzu komme noch immer die Gartenarbeit sowie seine Tätigkeit bei „Aktiv für Schönwald“ und der Ortsentwicklungsgruppe.

„Meine Kinder und Enkel habe ich in den Weihnachtsferien genießen dürfen – zu meinem Geburtstag werden sie wohl nicht kommen können. Dafür werden wir zusammen ein schönes Grillfest feiern, wenn es wieder warm ist“, erzählt Hubert Heger abschließend.