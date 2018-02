Schönwald Verein aus Schönwald hilft Kindern in Malawi

Karina Springer stellt die Arbeit des Vereins Malawihilfe vor, das Projekt braucht Unterstützer.

Schönwald – Vielerlei Veranstaltungen bietet der Verein „Sozialer und kultureller Treffpunkt Schönwald“ im einstigen „Atomladen“ im Eschle an. Nun sollte eigentlich Kinderkrankenschwester Michaela Bek über ihren Verein Malawihilfe berichten, der sich seit 2009 um die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen in Malawi kümmert und auch selbst dabei anpackt. Doch krankheitsbedingt sprang kurzfristig ihre Kollegin Karina Springer ein.

Den ersten Kontakt mit den Menschen im recht kleinen Staat am Malawisee habe Bek durch die Referentin erlebt und beschlossen, dass sie diesen Menschen ebenfalls Hilfe bringen müsste. Denn Malawi gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Damals hatte sie im Hospital in Kapiri gearbeitet und erkannt, dass es dort manchmal an den kleinsten Dingen fehlt, wie Verbandmaterial oder sterilen Spritzen, berichtete sie den Besuchern im Eschle. Zwar waren es nicht allzu viele, dafür erwiesen sich diese als sehr interessiert und sie kamen auch aus umliegenden Gemeinden. Nach einigen Jahren des persönlichen Spendensammelns habe Michaela Bek auf Anraten ihres Sohnes 2013 den Verein Malawihilfe Schönwald gegründet. Seither sammelt sie Spenden, für das Hospital „Our Lady of Mount Carmel“ in Kapiri im Bezirk Mchinji, aber auch für das 300 Kilometer entfernte Sharpe Vale Ntcheu im Bezirk Dedza. Mit den gesammelten Geldern werden durch den Verein medizinische Behandlungen finanziert, zusätzlich sorgen sie dafür, dass besonders begabte und engagierte Helfer vor Ort eine gute Weiterqualifizierung erhalten.

Auch der weitere Ausbau einzelner Stationen, vornehmlich in Sharpe Vale, liegt ihr am Herzen. Bei einem der letzten Besuche sei Boris Petek mit im Boot gewesen, der als Praktiker viele wichtige Hinweise habe geben können. Unbürokratische Hilfe gebe es auch durch Firmen in der Region, erzählte sie. So manche Anekdote konnte sie erzählen, so musste sie völlig unerwartet als Geburtshelferin dienen, ohne jegliche Erfahrung. Dass so manche Dinge dort recht spartanisch sind, habe man immer gesehen, besonders zum Schmunzeln fanden sie, dass bei einer Gelegenheit ein Mitarbeiter eine Geschossdecke mit dem Bein durchbrach – beim nächsten Besuch habe man das Loch durch Heftpflaster verdeckt. Als echtes Problem habe sie an vielen Stellen des zentralafrikanischen Staates Gleichgültigkeit erlebt. Dennoch, so erzählte sie: „Ich bin gerne dort, gerade von den Kindern kommt so viel zurück.“ Als Ausgleich für ihre Tätigkeit bekomme sie am Ende einen Koffer voller Erdnüsse, die sie auf den Weihnachtsmärkten anbietet. „Um weitere Projekte angehen zu können und die Unterstützung der Weiterbildungen zu gewährleisten, sind wir natürlich weiter auf Spenden angewiesen“, betonte die Referentin.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail: Malawihilfe Schönwald, Michaela Bek, info@malawihilfe-schoenwald.de.