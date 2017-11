Schönwald/Schonach Start in die Wintersaison: Erste Lifte im Schwarzwald laufen und die Loipen sind gespurt

Rund um Schonach, Schönwald und St. Georgen ist alles bereit für die Wintersportfreunde.

Der Schneefall in den vergangenen Tagen sorgt bei den Wintersportfans für Begeisterung. Die ersten Lifte laufen ab Freitag und auch Loipen sind schon gespurt.

Wie die Tourist-Info in Schonach mitteilt, wird bei weiteren Schneefällen der Skilift Rohrhardsberg ab Freitag, 1. Dezember, 13 Uhr, am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, ab 9 Uhr sowie der Skilift Winterberg ab Samstag, ab 10 Uhr und Sonntag, 10 Uhr öffnen und für Spaß auf der Piste sorgen. Die Rodelbahn ist ebenfalls präpariert, zudem die Loipenhausrunde, Weltcuploipe, Panoramaloipe, Moosloipe und Schänzleloipe. Die Schneehöhe beträgt zwischen 10 und 20 Zentimeter, an der Talstation des Skiliftes Rohrhardsberg sogar 50 Zentimeter.

Winterliches Vergnügen gibt es zudem auch in Schönwald. Dort öffnet der Skilift Dobel am kommenden Freitag ab 14 Uhr und am Samstag sowie Sonntag bereits ab 10 Uhr. Der Skilift Rössle in Weissenbach ist am Samstag und Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr in Betrieb. In Schönwald sind derzeit das Rothaus Loipenzentrum, die Farnbergloipe, die Weissenbachloipe, der Zugang zur Martinskapelle und die Schaibenloipe gespurt. Am Wochenende werden nach Angaben der Tourist-Info voraussichtlich alle Loipen gespurt.

Auch in St. Georgen nehmen die ersten Skilifte am Wochenende ihren Betrieb auf. Das teilte Marion Hess vom Ferienland St. Georgen mit. So öffnet der Brigachlift am Freitag ab 13.30 Uhr und der Kesselberglift am Samstag ab 9 Uhr. Die Betreiber der Skiliftanlagen hatten am Montag angekündigt, die Inbetriebnahme der Liftanlagen vom Wetter abhängig zu machen. Laut aktuellem Wetterbericht wird am Wochenende eine Schneehöhe von fünf bis 25 Zentimeter erwartet.