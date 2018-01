Wälderspringen und Wettbewerb für GTP-Pokal fallen aus.

Schönwald/Schonach – Aufgrund der Witterung muss das Wälderspringen in Schönwald und der danach in Schonach geplante Wettbewerb für den GTP-Pokal am Samstag, 6. Januar, in abgesagt werden. Die Schanzen können laut Veranstalter aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht mehr präpariert werden.