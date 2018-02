Schönwald Skilifte laufen, Loipenzentrum präpariert

Rund um Schönwald ist einiges geboten für die Wintersportfreunde.

Der Dobel-Skilift (Bild) in Schönwald ist bis einschließlich Donnerstag, 8. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr in Betrieb, am Mittwoch mit Flutlicht bis 21 Uhr. Von Freitag, 9. Februar, bis einschließlich Sonntag, 18. Februar, ist der bei Familien beliebte Dobelskilift in der Schönwälder Ortsmitte täglich von 10 bis 18 Uhr in Betrieb, jeden Samstag und Mittwoch mit Flutlicht bis 21 Uhr. Der Rössle-Skilift ist am Wochenende in Betrieb, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das Rothaus-Loipenzentrum im Weißenbachtal ist zudem präpariert, mit klassischer Spur und für Skating, mit Flutlicht jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag bis 20 Uhr. „Alle anderen Loipen konnten mangels Schnee leider nicht gespurt werden“, informiert die Tourist-Info.

Bild: Tourist-Info