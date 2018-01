vor 2 Stunden Nadine Klossek Schönwald Schreck zur Fasnet-Eröffnung – Unbekannter stiehlt Weiherma-Häs

Am Dreikönigstag wurde die Schönwälder Fasnet eröffnet. Nach dem offiziellen Teil feierten in einer Gaststätte viele Fastnachtsfreunde weiter. Doch für eine Närrin gab es am Ende des Abends eine böse Überraschung: Ihr wurde das Häs aus dem Kofferraum gestohlen.