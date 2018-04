Schönwald Schönwald bekämpft Wasserknappheit

Der Gemeinderat hat jetzt weitere Arbeiten vergeben für die neue Übergabestation des Trinkwasserverbundes.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Schönwald gemeinsam mit Schonach und Furtwangen einen kommunalen Trinkwasserverbund gegründet. Hintergrund war die Wasserknappheit in den kleineren Kommunen im heißen Sommer des Vorjahres, während die Nachbarstadt ausreichend Wasser hatte.

Unter Federführung Schönwalds wurden die ersten Schritte gemacht, im Bereich Katharinenhöhe wurde eine Übergabestation geplant, die noch immer nicht gänzlich fertig gestellt ist. Nun hatte der Gemeinderat des Kurorts über weitere Gewerke zu entscheiden: Licht und Schatten lagen auf den Gewerken. Nur wenige Angebote und teils massive Überschreitungen gegenüber der Kostenrechnung, aber auch Preiswertes lagen vor. Bei den Schlosser- und Metallbauarbeiten wurden fünf Firmen angeschrieben, zwei Angebote abgegeben. Die Firma Benz Metallbau aus Laufen im Hochschwarzwald erhielt den Zuschlag mit 67 208,30 Euro brutto, die Kostenrechnung lag bei 58 924 Euro. „Der zweite Bieter lag rund 40 000 Euro über der Kostenrechnung“, so Bürgermeister Christian Wörpel.

Die Leistungen umfassen von der einbruchhemmenden Eingangstür im Übergabebehälter und dem Pumpwerk über Gitterrostpodeste und Geländer in Edelstahl bis hin zu Windfang und Trennwänden in Aluminium alle Metallbauteile. Der Gemeinderat nahm das Angebot einstimmig ohne Debatte an, ebenfalls ein solches der Firma Jürgen Dannecker aus Schonach für Fliesenlegerarbeiten, das 19 666 Euro brutto auswies. Der zweite Bieter hatte teilweise auf Preisangaben verzichtet, daher war sein Angebot das einzige, lag aber dennoch knapp unter der Kostenschätzung von rund 20 200 Euro. Beinhaltet sind die Bodenbeläge im Übergabebehälter und der Pumpstation.

Befangen war Malermeister Wolfgang Storz beim dritten Gewerk, den Malerarbeiten, bei denen der Dispersionsfarbanstrich der Betonwände Gegenstand der Ausschreibung war. Mit 4 509 Euro (Kostenrechnung 5168 Euro) geht dieses Los an Knödler und Spath aus Triberg, eine der drei angeschriebenen Firmen, von denen jede ein Angebot abgegeben hatte. Auch dazu gab keines der anwesenden Ratsmitglieder eine Stellungnahme ab, vielmehr wurde das Angebot einstimmig bei genannter Befangenheit akzeptiert. Nun werde als nächster Schritt in Kürze die hydraulische Ausrüstung ausgeschrieben, betonte Wörpel abschließend.