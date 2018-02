Schönwald Schönwälder Hexefridig lässt die Halle beben - alle Bilder finden Sie hier!

800 Besucher feiern in Schönwald ausgelassen bei der heißesten Party des Jahres.

Beim 20. Hexefridig in Schönwald bebt die voll besetzte Uhrmacher-Ketterer-Halle. 800 Besucher feiern ausgelassen miteinander bei der heißesten Party des Jahres.

Jedes Jahr ist der Hexefridig ein Besuchermagnet. Von überall her kommen die Fans, um friedlich bei der FC-Party miteinander zu feiern. Schon vor dem offiziellen Beginn standen die Wartenden in der Kälte und harrten aus. Als dann alle in der Uhrmacher-Ketterer-Halle waren, war diese voll belegt.

Als FC-Hexe Alex vom Bühl (Alexander Schätzle) in gelb gekleidet die Gastzünfte und Mitwirkenden begrüßte, gab es kein Halten mehr. Vor der Bühne drängten sich die Besucher, um auf der Bühne nichts zu verpassen. Etliche Tanzgruppen sorgten für donnernden Beifall und Zugaben waren stets gefordert.

Die Garde der Narrenzunft Schönwald tanzte zu „Herzbeben“ erfrischend. Auch die Garde aus Vöhrenbach begeisterte mit ihrem Tanz. Erstmalig dabei waren Les Conteurs (Geschichtenerzähler) aus Vöhrenbach. Barfuß zu afrikanischen Klängen verbreiteten sie Voodoo-Zauber in der Halle. Ihr sportlicher und körperbetonter Auftritt verlangte nach einer Wiederholung. Nicht oft ist ein Männerballett zu sehen. Aus Neukirch ist eine männliche Tanzgruppe angereist. Elegant gekleidet und mit roten Hosenträgern, roter Fliege und roter Armbinde geschmückt, zeigten die Männer einen lasziven Tanz zur Freude des begeisterten Publikums.

In den Pausen sorgte DJ Blasi mit seinem Team für ausgelassene Stimmung mit passender Musik. Textsichere Besucher sangen stets mit, ob zu „Hulapalu“, „Pocahontas“ oder auch zu „Wir sind die Kinder von Süderhof“. Im Saal waren herrliche Kostüme zu sehen, die bei Prämierungen bestimmt Preise bekommen hätten. Prinzessinnen, Fußballer, Fitness-Girls, Sträflinge und Scheichs waren darunter.

Was wäre jedoch solch ein Abend ohne Guggenmusik? Aus Furtwangen sorgte die Gruppe Hörsturz für Stimmung, danach erbebte unter der mit angereisten Guggenmusik die Halle. Wie Rekruten in Bundeswehrkleidung tanzten die "One 2 steps" aus Furtwangen, die auf ihren Ausbilder hörten.

Die Hot Steps aus Schonach wirbelten bei ihrer Nummer „Taktwerk“ im Schottenlook und roten Haaren über die Bühne. Die Tänzerinnen der Gruppe Delicious aus Schonach legten – nur mit gepunkteten Tüchern bekleidet – einen originellen Badezimmer-Tanz aufs Parkett. Feurig ging es bei den Dance Devilz aus Furtwangen zu.

Alle Tanzgruppen und die Guggenmusiken bescherten einen launigen Hexefridig, bei dem alle Besucher viel Spaß hatten. Gestört haben allerdings einige Raucher, die das Rauchverbot in der Halle missachteten. Sie haben wohl auch nicht bedacht, dass dies bei dem starken Gedränge und den leicht brennbaren Kostümen nicht ganz ungefährlich war.