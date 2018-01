Schönwald Profifußballer wagen sich auf Neuland

VfB-Kicker treten als Biathleten an im Loipenzentrum in Schönwald an.

Schönwald – Fußball ist das eine, doch wie es aussieht, wenn die Kicker der VfB Stuttgart-Reserve ihre Stollenschuhe mit Langlauf-Skiern tauschen, das konnte man erleben, als sich die Fußballer im Schönwälder Rothaus-Loipenzentrum in Sachen Biathlon versuchten.

Nachdem sich die Jungprofis aus der vierten Liga (Regionalliga) bei Klaus Weiß (Senioren-Weltmeister Langlauf) mit schmalen Brettern und den langen Stöcken versorgt hatten, ging es für die 18 jungen Kicker mitsamt Trainer und Physiotherapeuten hinaus in die Rothaus Arena im Weißenbach, wo sie bereits erwartet wurden von Biathlon-Jugendtrainer Günter Faller sowie den beiden Langlauf-Senioren Josef Ilgner und Jürgen Hangst, die die Fußballer unter ihre Fittiche nahmen und ihnen die ersten Lektionen in Sachen Langlauf näherbrachten, bevor es an den Schießstand ging. Ans Ende der kleinen Einheit hatte Biathlon-Spezialist Günter Faller eine kleine Staffel gestellt, bei der das wohl schwierigste Stück neben der Abfahrt die sehr kurze Strafrunde darstellte.

Doch wie kam es dazu, dass die Kicker ihre Runden in Schönwald drehten auf dem ansonsten eher ungeliebten weißen Untergrund? Team-Manager Rolf Reile verriet die Gründe: Das Budget war es in der Hauptsache. „Normalerweise hatten wir die Vorbereitung in Spanien, Portugal oder vor allem der Türkei. Wegen der nicht ganz klaren Verhältnisse fällt die Türkei seit einiger Zeit aus – was sowohl die Spanier als auch die Portugiesen wohlwollend erkannten – und die Preise vehement erhöhten. Wo es früher rund 45 000 Euro für das gesamte Team kostete, verlangten die plötzlich zwischen 65 000 und 70 000 Euro“, erzählte er.

Da er als Teammanager aber auch für das Budget verantwortlich zeichne, habe man darüber geredet, was man alternativ tun könnte. So ging es gemeinsam mit dem Cheftrainer und dem gesamten Team ins Trainingslager nach Freiburg, das Athletiktrainer Tobias Heizmann ins Gespräch gebracht habe.

Da man aber ganz gerne ein Programm habe, das neben Fußball auch das eine oder andere Highlight biete, hatte man eigentlich Biathlon auf dem Notschrei gebucht – was aber relativ kurzfristig von deren Verantwortlichen abgesagt worden sei. Nach kurzer Suche sei man auf Schönwald gestoßen – und Günter Faller habe sofort zugesagt – „und die haben in kürzester Zeit alles organisiert bekommen“, stellte Reile anerkennend fest.

Ob es neben einigen Stockbrüchen weitere Probleme gegeben hat, stand zu Redaktionsschluss nicht fest. Sicher ist, dass die ungewohnte Art der Fortbewegung den einen oder anderen Sturz mit sich brachte – und dass die meisten Jungs ganz schön platt waren schon nach der ersten Runde. Dennoch hatten sie sehr viel Spaß an der Sache, verbunden mit ein bisschen Schadenfreude, wenn der nächste im Schnee lag.