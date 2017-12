Schönwald Neues Naturfreibad lockt im neuen Jahr

Aus dem idyllisch gelegenen Freibad in Schönwald wird ein Naturfreibad werden, ganz einfach waren die Arbeiten nicht.

Wasserratten hatten in Schönwald dieses Jahr schlechte Karten. Wegen des Umbaus war das idyllisch gelegene Solar-Freibad das komplette Jahr geschlossen, lediglich der Kiosk hatte geöffnet und ein Teil der Liegewiese konnte genutzt werden. Das enttäuschte vor allem die Feriengäste. Die Kosten wurden auf 591 000 Euro geschätzt, das Programm Leader fördert den Umbau mit 60 Prozent – also rund 354 000 Euro. Als schwierig erwies sich jedoch die gute Auslastung der Bauunternehmen, die Preise stiegen enorm und bei einigen Gewerken gaben nur wenige überhaupt Angebote ab. Bademeister Enrico Faustmann freut sich besonders über den neuen Kinderbereich, der sich um einen künstlichen Bachlauf erstrecken wird. Ein Pflanzengürtel am jenseitigen Beckenrand soll gemeinsam mit einem sogenannten Neptun-Filter für erstklassige Wasserqualität sorgen, "ohne jegliche Chemie", verspricht der Bademeister. Holzstege, die vom Rand bis übers Becken führen, sollen zum Verweilen einladen. Eine Natursteinmauer lädt ein zum Klippenspringen. Und die einstige Liegehalle wird zum Skiverleih umgebaut. Zur Freibadsaison 2018 jedenfalls soll es ein schönes Naturschwimmbad geben. (cas)