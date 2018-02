Schönwald Mutige Sagengestalten stürzen sich in eiskalte Flut

Musik und Kunstnebel tauchen närrisches Spektakel in buntes Farbenspiel beim Schönwalder Weihersprung.

Schönwald – Der Weihersprung der Narrengruppe Weiherma lockte zahlreiche Gäste nach Schönwald. Beim Wirtehäusle in der Ortsmitte traf man sich, dort gab es Glühwein und Brezeln zum Aufwärmen. Viele Weihermänner, Schaulustige, Mitglieder der anderen Zünfte und die Schönwälder Musikkapelle waren gekommen.

Glockenschlag 19 Uhr ging es los, die Musikkapelle vorneweg, Richtung Landschaftspark. Der Weg hinunter zum Weiher war mit Fackeln beleuchtet, von weitem schon sah man das bunte Farbspiel am Weiher. Am Weiher angekommen, begrüßte Jürgen Ragg die Zuschauer und erzählte die Sage des Weihermas. Mit drei kräftigen „Weiher – Ma!“ rief er zusammen mit den Zuschauern den nassen Gesellen und tatsächlich tauchten am hinteren Ende des Weihers auch gleich zwei der Sagengestalten auf und stürzten sich in die eiskalten Fluten. Begleitet von Lichteffekten, Musik und Kunstnebel arbeiten sich die beiden durch den See vor und stiegen vorne aus dem Wasser heraus.

Nach dem Spektakel dankte Jürgen Ragg im Namen der Weihermänner allen Beteiligten vor allem natürlich Arne Boettcher und Marco Duffner, die in voller Montur den Sprung in das eiskalte Wasser gewagt hatten. Die Zuschauer lud er ein, sich beim Wirtehäuschen bei einem Glühwein wieder aufzuwärmen.