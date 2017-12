Schönwald Kurkapelle zeigt höchste Spielfreude

Fetziges bieten die Musiker beim Jahreskonzert in der Uhrmacher-Ketterer-Halle, das Publikum ist begeistert.

Schönwald – Ein grandioses 112. Jahreskonzert lieferten die Musiker des Musikvereins Kurkapelle Schönwald auch in diesem Jahr unter der Leitung ihres Dirigenten, Gerhard Feiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Uhrmacher-Ketterer-Halle ab. Immer wenn man denkt, sie können es eigentlich nicht mehr verbessern, setzen die Musiker einen drauf.

Mit einer ambitionierten Leistung eröffnete die Jugendkapelle das feine Konzert. Sehr viel Engagement und hohe Leistungsbereitschaft bescheinigte Jugenddirigent Stephan Pfaff seinen Musikern, die mittlerweile zum Teil bereits die Register der Hauptkapelle verstärken. Waren es im vergangenen Jahr Filmmusiken, hatten sich die jungen Musiker diesmal mit klassischer Blasmusik beschäftigt, so das „Leuchtfeuer“ mit Impressionen von Kurt Gäbe, dazu die „Blue Ridge Saga“ von James Swearingen. Mit einer zweigeteilten Zugabe aus „Halleluja“ und „O when the Saints“ setzten sie eine weitere Marke. Dazu moderierte Katja Kern den Auftritt der jungen Musiker perfekt.

Wieder einmal hatte es Gerhard Feiertag geschafft, ein tolles Programm mit vielen Höhepunkten zusammenzustellen. Vieles davon mutete etwas Ungeheuerlich an. Im Sinne des Wortes zog er dabei alle Register und führte sie zu Höchstleistungen. Die Einsatzbereitschaft und Spielfreude war deutlich fühlbar.

Der starke Klang des Orchesters kam in der Perfektion der Ausführung bestens beim Publikum an. Blasius Willmann bewies einmal mehr sein Händchen für die bestmögliche Ausleuchtung mit passenden Lichteffekten. Wie seit Jahren sorgte Edgar Zeifang mit seinen Kommentaren dafür, dass das Publikum bei jedem Stück mit Hintergrundinformationen versorgt wurde.

Schon der Auftakt mit einer Hommage an einen heimischen Musiker bewies, dass diesmal eine etwas andere Musik zum Einsatz kommen sollte. Mathias Gronert hat „Eine kleine Ouvertüre“ geschrieben, die von den Musikern mit einem Höchstmaß an Spielfreude gespielt wurde. Seltsam wurde es dann, als die Kapelle zu einem „Tanz mit dem Teufel“ aufrief. Auch das Folgestück „Die Hexe und die Heilige“ setzte die Mystik fort. Bei diesen beiden Stücken waren auch die Schlagwerker enorm gefordert, die aber auch bei weiteren Stücken für den Donnerhall sorgten.

„Aladdin“ klang mit seinen orientalisch anmutenden Passagen ein wenig entspannender. Das weltberühmte Kabinettstückchen von Richard Strauss, die Fanfare „Zarathustra 2000“ eröffnete nach der Pause den musikalischen Reigen, in roten Hemden meisterlich intoniert. Mit „Highlights von Frozen“ gab es einen kleinen Ausflug in die Musicalwelt, während die „Pirates of Caribbean“ wiederum Gänsehaut erzeugten.

Schon beim Kirchenkonzert im Frühsommer hatte Carolin Sutter gesanglich überzeugt mit „Feeling good“, daher habe er sie erneut ins Programm aufgenommen, wie Dirigent Gerhard Feiertag betonte. Das Publikum belohnte die Schönwalder Musiker mit reichlich Beifall und ließen sie nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Mit „Salemonia“ und Leonard Cohens berühmtes „Halleluja“ beschlossen das Jahreskonzert.