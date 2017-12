Das Schönwälder Krippenspiel überzeuigt beim Gesangspart alle Jahre mit neuen Stimmen. Die Kinder sind immer mit Elan dabei.

Wieder einmal haben es die Verantwortlichen der Krippenfeier geschafft, einen tollen Chor sowie viele Kinder für das feierliche Krippenspiel in der Schönwälder St. Antonius-Kirche zu finden. Seit Jahrzehnten gibt es den Chor, der sich stets ausschließlich kurz vor der Weihnachtszeit mit dem ehemaligen Furtwanger Schulleiter Adalbert Oehler trifft und das Liedgut gemeinsam mit ihm einübt. Daher ist dieser Chor auch in fast jedem Jahr anders zusammengesetzt. Da gibt es Kinder, die einige Jahre lang immer wieder kommen – bis sie dann irgendwann nicht mehr wollen, so Oehler.

Als Solistin sang Nina Sziegat. Die Hirten sowie Maria und Josef waren wieder Kinder der Richard-Dorer-Schule aus den Klassen zwei bis vier. Organisiert und eingeübt von Melanie Peter und Heike Pfaff und geleitet von Sabine Linke-Winterstein, spielten die Kinder mit viel Herzblut.

Maria und Josef sprachen auf ihrem Weg durch Bethlehem so manchen Wirt an – doch es gab keinen Raum mehr in deren Herbergen. Schließlich waren sie ja wie viele andere Juden wegen der Volkszählung unterwegs nach Bethlehem. Dies geschah auf Weisung des römischen Kaisers Augustus, der damit sicherstellen wollte, dass auch jedermann seine Steuern zahlt. Letztendlich war es dann ein Kind, das Maria und Josef den Weg zum Stall gewiesen hat, wo Maria sodann ihr Kind gebar, den Retter der Welt.





Die Hirten brachten dem Kind in der Krippe ihre Gaben, nachdem die Engel des Herrn ihnen die Frohbotschaft verkündet hatten. Gelesen von Martina Spath und Sabine Linke-Winterstein, durch Adalbert Oehler begleitet am Keyboard, sangen und spielten die Kinder mit sehr viel Spaß. Sie erhielten am Ende einen hoch verdienten Applaus.

Im Anschluss an das Krippenspiel nahmen einige Musiker des Musikvereins Kurkapelle Schönwald ihre Instrumente auf und spielten weihnachtliche Weisen. Nach dem Ausmarsch konnten die Besucher auch vor der Kirche dem Spiel der Musiker lauschen und noch ein wenig Besinnlichkeit nach Hause mitnehmen.