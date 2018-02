Schönwald Hornadler laden zu Rennen am Dobel-Skilift ein

Hornschlittenrennen soll am Sonntag, 4. März, in Schönwald stattfinden.

Spaß und Gaudi sind beim Hornschlittenrennen der Hornadler Schönwald stets garantiert. Die Organisatoren hoffen, dass sie die Veranstaltung dieses Jahr am Sonntag, 4. März, durchführen können. Pech mit dem Wetter hatten die Hornadler Schönwald in den vergangenen beiden Jahren. Wegen Schneemangels mussten sie das Hornschlittenrennen absagen. Nun hoffen die Veranstalter, dass die beliebte Wintersporveranstaltung am 4. März ab 13 Uhr am Dobelskilift stattfinden kann. Zum Mitmachen ist jeder eingeladen. Gestartet wird in drei Klassen: klassische Schlitten, Rennschlitten und Gaudischlitten. Um Voranmeldung wird gebeten. Meldeschluss ist am Freitag, 2. März, 18 Uhr. Anmeldungen und Infos gibt es unter Telefon 07722/16 75 oder 0157/03 00 14 59. Auch mit Original-Schlitten wird über eine Schanze beim Hornschlittenrennen in Schönwald gesprungen. Bild: Archiv