Schönwald Hoch motiviert ziehen Erstklässler los zum Dorfputz

Die Schönwälder Richard-Dorer-Schule beteiligt sich am Dorfputz, aber auch die Vereine bei sind bei der Umweltwoche dabei.

Schönwald – Wo andere Gemeinden und Städte oftmals auf einen Umwelttag setzen, ist Schönwald mit einer ganzen Woche aktiv. „Wir wollen den teilnehmenden Vereinen und Institutionen Gelegenheit bieten, ihren Einsatz selbst zu planen“, verriet Gemeindebedienstete Ulrike Haas, die in diesem Jahr den Einsatz für eine saubere Umwelt geplant hatte und für die Durchführung verantwortlich zeichnete.

Begonnen mit der Müllsammelaktion zur Umweltwoche hatte am Montag die zweite Klasse der Richard-Dorer-Schule, bis Mittwoch hatten dann alle Schüler ihren Beitrag geleistet. Wobei so mancher Müll bei den Jüngeren durchaus noch einen gewissen Wert aufwiesen mochte, wie Julia Thrum als Klassenlehrerin der Erstklässler schmunzelnd feststellen konnte. Im Lauf der Woche nehmen fast alle Schönwälder Vereine an der Umweltwoche teil, bei der in einem Dorf- und Landschaftsputz auch das Umfeld einer Generalreinigung unterzogen wurde.

Von den Christdemokraten bis zu den Wälderhexen und der Narrengruppe Weiherma hat sich praktisch jeder Verein in Schönwald an der Umweltwoche beteiligt, wie in den Vorjahren kümmerte sich der Kindergarten um den Landschaftspark und die Richard-Dorer-Schule um die Straßen rund um die Schule, das Franzosenheim, den Fußballplatz und die Straßen mit Vogelnamen. „Glücklicherweise haben wir in diesem Jahr keinen Schnee“, erzählte die Organisatorin. „Die vergangenen beiden Jahre waren da weniger gut, diesmal ist alles abgetaut und sogar recht trocken.“

Hoch motiviert zogen die Schülerinnen und Schüler in Richtung Hauptstraße, allesamt bewaffnet mit Plastiktüten, die am Ende in blaue Müllsäcke eingetütet wurden. Besonders rings um die evangelische Heilig-Geist-Kirche sorgten die Erstklässler für Sauberkeit, fand sich da in den Büschen doch so manches weggeworfene Stück. Anders als in vielen anderen Gemeinden gab es laut Bauhofleiter Christof Hock keine spektakulären Funde.

Dem allgemeinen Trend folgend, sei es deutlich weniger Müll als in den Vorjahren gewesen. „Der Wanderparkplatz an der Kreisstraße 5728 war früher eine Müllhalde. Seit der Parkplatz optisch deutlich aufgewertet wurde, liegt dort kaum noch Müll“, freute sich der Bauhofleiter. Sorgenkinder sind aber in zunehmendem Maße Verpackungen diverser Fastfood-Ketten und die Getränkebecher. Beides habe eher zugenommen, so Hock. In diesem Jahr hat Ulrike Haas den kleinen Saal in der Uhrmacher-Ketterer-Halle reserviert. Jeder Verein bestellt bei der Metzgerei so viele Vesper, wie er benötige. Allerdings, so die Organisatorin, wisse sie erst dann über die Anzahl der Teilnehmer Bescheid, wenn ihr die Rechnung der Metzgerei vorgelegt wird. Und die Schule und der Kindergarten nehmen eher ein Getränk, weiß sie.