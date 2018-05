Schönwald Glaube bedeutet auch Zuversicht

Duo „Back again“ umrahmt Gottesdienst bei der Konfirmation in Schönwald.

Schönwald – Nach Triberg und Schonach feierte die evangelische Gemeinde Schönwald mit drei Konfirmanden deren Einführung in die Gemeinde. Begrüßt wurden die jungen Christen durch Daniel Papst, einen der Kirchenältesten. MIt Karin Müller aus Triberg sowie Melanie Rombach aus Schonach präsentierte sich die gesamte Trinitatisgemeinde Gundi Herrmann und Peter Kienzler, das Duo „Back again“, erfreute musiklisch neben Edeltraud Kienzler an der Orgel.

Nach der Lesung durch Melanie Rombach stellte Pfarrer Markus Ockert fest, dass Jesus versprochen habe, dass das Leben mit und in ihm keine Last sei – „doch gilt das auch für Dinge, die uns schwerfallen“, fragte er kritisch. In seiner Predigt zur Apostelgeschichte ging er auf die vielen Unwahrscheinlichkeiten ein, die in diesem Text erwähnt werden. Er habe diesen Text nun zum vierten Mal zur Predigt vorliegen – doch erst jetzt richtig verstanden, räumte er ein.

Vollzählige Mitglieder

Nach der Einsegnung und der Entzündung der Konfirmationskerzen der jungen Christen sprach Daniel Papst zu ihnen: „Ihr seid jetzt vollzählige Mitglieder der Gemeinde mit (fast) allen Rechten – ihr dürft nun die Ältesten wählen, am Abendmahl teilnehmen oder Paten werden.“ Die jungen Chirsten hätten in den zurückliegenden Monaten intensiv Kirchenluft geschnuppert und er hoffe, sie hätten erlebt, dass Glaube auch Zuversicht bringe.