Das Ehepaar Bruker vom Mühleberg feiert goldene Hochzeit. Ihr Rezept für eine lange, gute Ehe: nach einem Streit wieder aufeinander zu gehen.

Schönwald – Die Musik und eine Hochzeit hat sie zusammen gebracht: Als ein Musiker-Kollege im Juni 1966 im Schonacher Hotel Rebstock heiratete, war auch Eugen Karl Bruker dabei – und dort sah er erstmals Kamilla Maria Hilser. Und bei beiden „hat es gefunkt“, berichten sie Jahrzehnte später.

Kamilla kam 1948 als Jüngste von vier Kindern in Schonach zur Welt, wo sie auch die Volksschule besuchte. „Wer keine Ausbildung machen durfte, besuchte danach die Haushaltsschule“, erinnerte sie sich. Nach dieser Zeit arbeitete sie bei der Firma Kammerer, die noch heute Kuckucksuhren herstellt. Später schaffte sie noch zwei Jahre, bis zur Heirat, bei der damaligen Metzgerei Maier in Schonach. Nach der Heirat zog sie zu den Schwiegereltern nach Schönwald, wo sie in der Hauptsache auf dem Hof mitarbeitete, später kümmerte sich Kamilla auch noch um einige Ferienwohnungen. Eugen Bruker wurde 1946 schon am Mühleberg geboren, gemeinsam leben sie noch heute hier. Drei ältere Schwestern, dazu eine jüngere sowie ein Bruder, das war eine ganze Menge an Geschwistern. Nach dem Besuch der Volksschule wollte er gerne einen Beruf lernen, was er aber zunächst nicht durfte. So ging es für den Landwirtssohn zunächst in die Fabrik. Mit 22 Jahren machte er dann doch noch eine Ausbildung, was damals durch das Arbeitsamt ermöglicht wurde – er wurde in 15 Monaten zum Mechaniker ausgebildet, da er ja schon reichlich Vorkenntnisse mitbrachte. Dennoch, so erzählt er, sei es eine strenge Zeit gewesen – Arbeit, die Landwirtschaft und nebenbei die Schule am Abend und am Samstag. Drei Jahre habe er bei der Firma Fehrenbach gearbeitet, danach drei Jahre bei Hock. 1976 sei dann eine Stelle beim Schönwälder Bauhof ausgeschrieben gewesen, wo er schließlich bis zur Rente 2009 blieb.

Nachdem sie sich im Juni 1966 kennen und lieben gelernt hatten, kam recht überraschend im Februar 1968 die Heirat. „In der Fastenzeit hätte dich früher kein Pfarrer getraut“, verriet Eugen Bruker, und später wäre schlecht gewesen. Drei Mädels und ganz am Ende noch ein Sohn brachte ihm Kamilla zur Welt, daneben half sie den Schwiegereltern auf dem Hof, den ihr Mann 1969 offiziell übernahm. Nur drei Jahre danach starben seine Eltern kurz hintereinander.

Die Landwirtschaft managte bis 2006 in der Hauptsache seine Kamilla. Dann tauchte die Frage nach der Übernahme auf. Die drei Töchter waren gut versorgt, die beiden Älteren haben nach Nußbach geheiratet, die Jüngere nach Gremmelsbach. „Der Bernd hat uns gesagt, dass er das Haus schon übernehmen würde – aber ohne Landwirtschaft“, erinnerte sich Eugen. Und so wurde alles verkauft, was mit Landwirtschaft zu tun hatte. 2008 wurde das Bauernhaus komplett abgerissen und an seiner Stelle ein modernes Haus gebaut, in dem beide Familien gut leben können. Seit 2013 ist auch seine Frau in Rente. Da er in die Landwirtschaftskasse für sie einbezahlt hat und zusätzlich die Mütterrente kam, lässt sich’s gemeinsam recht ordentlich leben. Langeweile kommt trotz Rente nicht auf, zum einem sind da die Enkel, zum anderen ist er noch immer Musiker, spielt zusätzlich im Senioren-Blasorchester des Kreises. Und sie befasste sich lange mit Goldstickerei und Trachtennähen, dazu hat sie einen großen Garten, und als Kräuterfrau hat sie viele Hausmittelchen parat. Acht Enkel haben die beiden bisher – und beide hoffen natürlich auf Urenkel.

Gefeiert wird verspätet, da am 10. Februar, an dem sie kirchlich geheiratet hatten, die hohe Fasnetszeit läuft. Am 17. Februar wird daher eine kleine kirchliche Feier sein, danach wird mit der Familie gefeiert. Erst im Sommer, wenn Kamilla 70 wird, gibt es ein richtig großes Fest, haben beide beschlossen.

Wie aber schafft man es, so lange verheiratet zu sein? „Wer behauptet, dass es eine Ehe gibt, wo immer eitel Sonnenschein herrscht, der lügt oder er ist ein Duckmäuser, der zu allem Ja und Amen sagt. Aber – man muss bereit sein, nach einem Krach wieder aufeinander zuzugehen“, ist sich das Jubelpaar einig.