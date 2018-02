Schönwald 20. Hexen-Party steigt in Schönwald

Narren stehen in den Startlöchern für Fasnet 2018.

Die Schönwälder Narren sind bereit: Die Fasnet 2018 kann losgehen. Nach dem gelungenen Narrenabend in der Uhrmacher-Kettererer-Halle erfolgt am Mittwoch, 7. Februar, ab 19 Uhr der Weihersprung der Narrengruppe Weiherma im Landschaftspark. Am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, startet der Kinderumzug von der Amselstraße zur Uhrmacher-Ketterer-Halle nebst Aufhängen der Fasnetpuppe und Rathausstrum mit Schlüsselübergabe. Mit einem kleinen Jubiläum warten die FC-Hexen auf. Sie veranstalten am „Hexenfridig“, 9. Februar, ab 19.30 Uhr „die heißeste Hexen-Party des Jahres“ mit Showtanzeinlagen, DJ, verschiedenen Guggenmusiken und fünf Bars. Einlass in die Uhrmacher-Ketterer-Halle ist ab 16 Jahren. Ein weiterer Höhepunkt ist der Umzug am Fasnetsonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr, an dem sich heimische Narrengruppen und private Hästräger beteiligen. Angeführt wird er erneut von der Kurkapelle. Über eine volle Halle dürfen sich stets die FC-Hexen freuen. Bild: Paskal