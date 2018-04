Jeder Katastrophe wohnt ein zauberhafter Neuanfang inne – diese Erfahrung haben auch in Niedereschach Stürme und Orkane wie Vivian, Wiebke oder der Orkan Lothar gelehrt. Storz hat sie alle erlebt und dank ihnen den Tann verjüngt.

Mit einem Präsent und viel lobenden Worten der Anerkennung für seine hervorragende Arbeit verabschiedete in der jüngsten Gemeinderatssitzung Bürgermeister Martin Ragg den langjährigen Revierförster Wolfgang Storz. Storz habe sich für die Altersteilzeit entschieden, für ihn beginne nunmehr zum Ende des Monats die Freistellungsphase mit dem darauf folgenden Übergang in den Ruhestand.

Ragg erinnerte in seiner Laudatio an die einzelnen Stationen im Werdegang des Försters mit Fachstudium an der Forstfachhochschule in Rottenburg mit Abschluss 1982. Danach folgte die Übernahme in die Inspektorenlaufbahn bis 1991 als Büroleiter in Schönau im Schwarzwald, und seit 1991 war Storz nunmehr 27 Jahre in Niedereschach als Revierförster für den Gemeindewald zuständig.

Viele Niedereschacher Bürger hätten Storz in dieser Zeit als Privatwaldbesitzer kennen und schätzen gelernt, besonders in seinen eigens für die Bürger eingerichteten Sprechstunden im Rathaus, in denen er mit Rat und Tat jedermann zur Verfügung stand. Was er an Förster Storz immer besonders geschätzt habe neben seiner profunden Kenntnis im Forstwesen sei seine Aufgeschlossenheit gegenüber allen Parteien: Ob Waldbesitzer, Naturschützer, Jäger, Waldnutzer oder die Gemeinde, alle haben andere Ansprüche an den Wald, und es allen Recht zu machen, sei schier ein Ding der Unmöglichkeit. Gerade hier habe es Storz hervorragend verstanden, zwischen all diesen Interessen zu vermitteln.

Besonders seine rechtzeitigen Schritte zur Umgestaltung des Waldes gerade im Zuge des Klimawandels seien Ursache dafür, dass der Gemeindewald heute hervorragend dastehe und der Wald innerhalb der Gemeinde einen sehr hohen Stellenwert habe. Etliche organisatorischen Umbrüche wie 1998 die Forstreform, in der Reviere zu Forstämtern zusammengelegt wurden, und die Verwaltungsreform 2005 mit der Eingliederung der Forstämter in das Landratsamt habe Storz über sich ergehen lassen müssen.

Rückblickend auf seine 27 Jahre als Revierförster seien es gerade die Stürme und Orkane gewesen, die ihn wohl am meistern beschäftigt hätten, so Storz. Ob Vivian, Wiebke oder der Orkan Lothar am zweiten Weihnachtstag 1999, der in knapp zwei Stunden den 3,7-fachen Hiebesatz eines ganzen Jahres umgelegt habe: Immer seien dies tiefgreifende Einschnitte in den Forstbetrieb gewesen. Dass in der Folge 20 000 junge Bäume gepflanzt werden mussten oder das gefällte Holz zwei Jahre lang aufgearbeitet und ein Minus geschrieben wderen musste – einen Vorteil habe es doch immer gegeben: Auf fast allen Schadensflächen sei die einstmalige Monokultur verschwunden und es sei dort ein junger, gesunder Buchen-Mischwald gepflanzt worden, der sich prächtig entwickelt habe.

Gravierende Änderungen seien in den 27 Jahren seiner Tätigkeit in Niedereschach vor allem in der gesamten Struktur der Holzverwertung zu registrieren gewesen. Seien es einstmals kleine Sägewerke gewesen, denen das Holz verkauft wurde, seien dies heute nur noch computergesteuerte mittlere bis Großsägewerke, die riesige Mengen Holz verarbeiten mit komplett anderen Sortieransprüchen, was einen enormen Rationalisierungsdruck mit sich bringe. So konnten im Jahr 1950 aus dem Erlös eines Festmeters Holz noch 30 Arbeitsstunden bezahlt werden, heute seien es gerade noch eineinhalb Stunden. Mit den Worten, er freue sich auf seinen Ruhestand, aber im Wald, seiner großen Leidenschaft, werde man ihn auch weiterhin anreffen: "Zwar nicht mehr in grünen Forstrock, dafür mit seinem Mountain-Bike", verabschiedete sich Wolfgang Storz.