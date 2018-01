Niedereschach Vortragsreihe in Niedereschach: Ein Sixpack für die Wirtschaft

Der neue Wirtschaftsförderer organisiert eine Vortragsreihe mit sechs Terminen für Gründer und Unternehmer.

Der erst seit kurzem tätige Wirtschaftsförderer der drei Gemeinden Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen, Gunnar von der Grün, ist nicht untätig. Für die von der Wirtschaftsförderung und Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach (Egon) angekündigte Vortragsreihe 2018 hat er hochkarätige Referenten gewinnen können. In jeder der drei Gemeinden finden zwei der insgesamt sechs Vorträge im Jahr 2018 statt.

Start ist am Donnerstag, 1. März 2018 um 19.30 Uhr in der Eschachhalle in Niedereschach. Professor Dirk Eisenbiegler wird an diesem Abend zum Thema " Webportal, Medien und Internet Suchmaschinenoptimierung" referieren. Denn wer heute mit seinen Kunden ins Gespräch kommen möchte, komme an dem Internet nicht vorbei. Ein Webportal sei heutzutage unverzichtbar, der Aufwand dafür könne aber sehr groß werden, so der Experte.

Am Dienstag, 24. April, um 19.30 Uhr findet in der Eschachhalle in Niedereschach der zweite Abend mit Armin Gall statt. Der Steuerberater informiert zum Thema "Steuerrelevante Sachverhalte für Gründer". In diesem Impulsvortrag werden gründungsrelevante Themen aus den Bereichen Buchführung, Umsatzsteuer, Ertragssteuer sowie unterschiedliche Rechtsformen angesprochen und anhand eines beispielhaften Vorgangs dargestellt.

Weiter geht es in der Vortragsreihe am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr im "Hage-Stall" in Deißlingen. Dort geht es dann um das Thema "Unternehmensnachfolge", das in Zeiten, in denen viele Generationenwechsel anstehen und die Übernehmergeneration andere Wertevorstellungen hat, ein sehr anspruchsvolles Gebiet darstellt. Der Referent Michael Kiener ist seit 1999 als Steuerberater selbstständig tätig. Seit 2012 ist er Gesellschafter der Kiener und Ege GbR. Die Kanzlei betreut mittelständische Unternehmen umfassend, heißt es in der Ankündigung.

Am Donnerstag, 13. September, steht beim vierten Vortragsabend um 19.30 Uhr im "Hage-Stall" in Deißlingen das Thema "Prävention Industriespionage im Zeitalter Industrie 4.0" mit Stanislav Wittmann, Gründer der "Wittmast Security & Safety Consulting" auf dem Programm. Dazu heißt es, dass die Vernetzung von Maschinen immer weiter voran schreite. Vernetzung, Individualisierung und Flexibilitäten seien nur einige der Vorteile, wenn Maschinen ans Netz gehen. Der zunehmende Anteil an Software mache dies möglich. Durch diese Entwicklung tauchen aber auch Gefahren auf, um die es an dem Abend ebenfalls gehen wird.

Rund um Zuschüsse

Am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr referiert Wolfgang Müller, Handwerksmeister und Ingenieur für Productengineering, im Florianssaal in Dauchingen zum Thema "Zuschüsse für Ideen und Innovationen". Die Teilnehmer erfahren dort alles über verschiedenen Fördermöglichkeiten zum Thema Innovation wie zum Beispiel Schutzrechtsförderung für kleine und mittlere Unternehmen, das Förderprogramm Innovationsfinanzierung der L-Bank, die Innovationsgutscheine und die Forschungsförderung des Bundes für den innovativen Mittelstand.

Zu Ende geht die Egon-Vortragsreihe 2018 am Dienstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Florianssaal in Dauchingen mit Stephan Randt. Er informiert über private Haftungsfragen für Unternehmer. Für den selbständigen Unternehmer stelle sich regelmäßig die Frage, wie er sein privates Vermögen vor den Risiken der Haftung für seine unternehmerische Tätigkeit schützen kann. Damit sind unvermeidbar Fragen zum Eherecht, zum Erbrecht, aber auch zur Wahl der richtigen Unternehmensform aufgeworfen.