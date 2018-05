Niedereschach Vier Tage Fußballferien beim FC Kappel

Auf dem Gelände des FC Kappel können sich ab Juli wieder fußballbegeisterte Kinder austoben und ausprobieren.

Seit nunmehr 15 Jahren führt der FC Kappel seine Fußballferien durch, und diese Freizeitveranstaltung für Kinder und Jugendliche erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. "Gönnen sie ihren Kindern ein paar schöne Tage auf unserem herrlichen Sportgelände mit viel Spaß und einer tollen Atmosphäre", so der Aufruf des Organisators, Walter Erne. Die erste Woche der diesjährigen Fußballferien findet von Montag, 30. Juli bis Donnerstag, 2. August, und die zweite Woche von Montag, 6. August bis Donnerstag, 9. August, statt. Also zweimal vier Tage Fußballspaß pur für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren, jeweils Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr mit einem kindergemäßen und altersgerechten Trainingsprogramm entsprechend aller Leistungsstufen. Spaß und spielerische Elemente stehen dabei im Vordergrund und nicht "Ich muss Leistung bringen".

Mit einem Rasenplatz, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld-Rasen bietet der FC Kappel ideale Bedingungen für eine solche Veranstaltung. Anfänger und Vereinsspieler sind gleichermaßen willkommen. Jeder Teilnehmer erhält einen Qualitätsball und ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche und eine Teilnehmermedaille. Für alle Teilnehmer besteht Versicherungsschutz. Für Getränke, Mittagessen und ein kleines Abschlussessen ist bestens gesorgt, das Essen wird frisch zubereitet. Die Kosten für vier Tage betragen 90 Euro. Anmeldungen und Infos bei Walter Erne Gellertstr. 32, 78054 VS- Schwenningen, Telefon 07720-31201, Email: walter.erne@fc-kappel. de. Weitere Infos auf der Homepage www.fc-kappel.de, unter "Fußballferien" befinden sich auch die Anmeldeformulare. Anmeldeschluss ist Samstag, 30. Juni. Eine ganze Menge Anmeldungen sind schon eingegangen. So sind in der ersten Fußballferienwoche nur noch wenige Plätze zu haben, in der zweiten Woche aber noch ausreichend vorhanden.