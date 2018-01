Niedereschach Viel Handgeklapper für Familie Münzer

Beim Münzerfest herrscht zwei Tage lang tolle Stimmung in Fischbach. Höhepunkt ist der Einmarsch am Sonntag.

Eine prächtige Stimmung prägte an beiden Festtagen das Münzerfest in Fischbach. Einer der Höhepunkte war am Sonntag der Einmarsch der Münzerfamilie, die zuvor von ihrem Stammhaus in Sinkingen zum Ortsanger in Fischbach gezogen war und dort vom "Fußvolk" mit viel "Handgeklapper" empfangen wurden.

Allen voran zog Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser als das berühmteste Mitglied der Familie, Gebhard von Münzer. Begleitet wurde er von seiner Schwester, Ursula die Huldvolle. Viel Beifall gab es auch für Arthur, den Starken, der von seinen Köchinnen Lydia und Elfriede begleitet wurde. Mit Begeisterung wurden auch die mit zum Festzug gehörenden Alemannen, Kreuzritter und verschiedenen Gruppen aus der Zeit des Bauernkrieges empfangen. Sie alle wurden von Marktvogt Bodo Volz und dem Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach, Hans Otto Wagner, begrüßt und dem Publikum vorstellt. Wer genau hinhörte, konnte dabei sogar sein geschichtliches Wissen vertiefen. Danach wurde unter Einbeziehung des Publikums der Münzertanz gezeigt und einstudiert.